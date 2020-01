Casablanca accueillera la 9ème édition de Logismed en avril prochain

14/01/2020

Le Salon international du transport et de la logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed), qui est à sa neuvième édition, se tiendra, du 7 au 9 avril prochain, à Casablanca, sous le thème "Digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution !"

Destiné aux professionnels en quête de technologies, de services et de solutions adaptées à ses besoins pour gagner en compétitivité et garder un avantage concurrentiel, Logismed regroupe tous les métiers du secteur répartis en 6 pôles, à savoir "Prestation transport & logistique", "Manutention & emballage", "Equipements de transport", "Immobilier logistique & infrastructures", "Technologies d'information" et "services", rapporte la MAP.

Le salon devra connaître la participation de pas moins de 150 exposants marocains et étrangers qui présenteront leurs offres, savoir-faire, solutions et innovations technologiques à plus de 5.000 visiteurs professionnels nationaux et internationaux issus de tous les secteurs d'activités, de toutes les tailles d'entreprises et régions du Royaume, ainsi que de différents continents, souligne-t-on dans une note de présentation de l'événement.

S'agissant de la thématique retenu cette année, elle s'inscrit parfaitement dans la tendance actuelle et se décline en quatre grands axes portant sur "Les technologies émergentes dans le monde du transport et de la logistique", "Les opportunités créées par la digitalisation et leurs impacts sur les business models", "Comment réussir la transformation digitale au Maroc ?: freins et leviers" et "L'impact de la digitalisation sur les métiers de la supply chain".

Au-delà de l'espace d'exposition, cette grand-messe de la logistique sera rythmé pendant les trois jours par un programme de conférences de haut niveau, de multiples animations et plusieurs nouveautés.

Concept dynamique cherchant à apporter plus de lisibilité et d'efficacité aux exposants comme aux visiteurs, Logismed reste attaché à sa vocation "de fédérer et faire progresser la communauté logistique, de valoriser le rôle de la supply chain au sein des entreprises, d'être au service de la performance des entreprises et d'un secteur en pleine mutation et de promouvoir l'échange et la collaboration entre les acteurs pour construire la logistique de demain", explique-t-on.