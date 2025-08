Casablanca accueillera en novembre la 5ème édition de l’AFIS sous le signe de la souveraineté financière

Africa Financial Summit

01/08/2025

La cinquième édition de l’Africa Financial Summit (AFIS) se tiendra les 3 et 4 novembre 2025 à Casablanca, sous le thème : "Notre capital, notre puissance : libérons la souveraineté financière de l’Afrique", ont annoncé les organisateurs jeudi.



Initiée par Jeune Afrique Media Group, en partenariat avec la Société financière internationale (IFC) et avec le soutien des grandes institutions financières marocaines et africaines, cette édition mettra l’accent sur l’exigence d’autonomie stratégique du continent africain, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Le sommet de cette année ambitionne également de mobiliser les ressources domestiques, d’harmoniser les cadres réglementaires et de poser les fondations d’une souveraineté financière continentale, surtout dans un contexte mondial de plus en plus contraignant, fait savoir la même source.



Dans ce cadre, les fonds de pension, compagnies d’assurances, fintechs, banques, bourses et fonds souverains sont appelés à unir leurs efforts en vue de relever les défis du financement des infrastructures, de l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME), de la couverture des risques émergents, ainsi que de l’approfondissement de l’intégration régionale, rapporte la MAP.



Dans ce sillage, la tenue de l’AFIS à Casablanca apparait évidente tant le Maroc s’impose comme un acteur incontournable dans la construction de la souveraineté financière du continent.



Ancré à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, le Royaume s’est hissé au rang de champion de l’intégration régionale, grâce à un secteur financier solide, des institutions bancaires et d’assurance robustes, et une stratégie nationale ambitieuse en matière de réforme fiscale, d’investissement et de diversification économique, souligne le communiqué.



A cette occasion, le Président de l’AFIS, Amir Ben Yahmed, a déclaré : "cette édition à Casablanca incarne l'urgence de moderniser nos instruments et de mobiliser nos propres capitaux pour les orienter sur les projets stratégiques afin de consolider notre développement économique".

Et de soutenir : "Nous devons faire de la souveraineté financière le pilier de la croissance et de l’inclusion sur notre continent".



En effet, les priorités stratégiques identifiées par AFIS 2025 incluent libérer le capital institutionnel en modernisant et harmonisant les cadres réglementaires des caisses de retraite, des fonds souverains, des réserves de change, et du secteur de l’assurance et renforcer la finance africaine en soutenant les projets structurants dans des secteurs clés comme l’énergie, les infrastructures logistiques et les ressources naturelles.



Il s'agit également de transformer les places boursières et les plateformes fintech, de dynamiser le marché de l’assurance pour mieux couvrir les nouveaux risques d’accélérer l’interopérabilité réglementaire en vue de concrétiser le potentiel des grandes initiatives panafricaines.



L’AFIS 2025 réunira plus de 1.250 dirigeants financiers et décideurs publics, avec pour objectif de bâtir une feuille de route partagée vers la souveraineté financière de l’Afrique, fondée sur la confiance, la gestion des risques et un leadership régional renforcé.