Casablanca accueille la nouvelle édition du Morocco Medical Expo et du Forum africain global de la santé 2025

09/05/2025

La ville de Casablanca sera l’épicentre de l’innovation et de la coopération en matière de santé en Afrique. Sous le haut patronage de S.M le Roi, le Centre international d’expositions (ICEC), situé dans le complexe Sidi Mohammed à Aïn Sebaâ, accueillera du 15 au 18 mai 2025 la nouvelle édition du Salon international de la santé "Morocco Médical Expo" ainsi que le Forum africain global de la santé "FAGS".



Placée sous l’égide des ministères de la Santé, de l’Industrie et du Commerce, et de l’Enseignement supérieur, cette édition s’inscrit dans la stratégie nationale de réforme du système de santé. L’événement ambitionne de renforcer la résilience sanitaire et d’accompagner la mise en œuvre de la généralisation des soins, conformément à la vision Royale.



Plus de 10.000 visiteurs professionnels sont attendus, avec plus de 150 exposants représentant divers secteurs médicaux : médecine générale et spécialisée, biologie, radiologie, pharmacie, et professions paramédicales. Le salon constituera une véritable plateforme d’échange, de partenariat et de découverte des innovations médicales.



Cette édition accueillera une délégation officielle de 14 personnalités de la République Démocratique du Congo, "Pays à l’honneur", aux côtés de 250 figures majeures du monde médical africain et international : décideurs, universitaires, doyens de facultés de médecine, directeurs d’hôpitaux et représentants de sociétés savantes.



Le Forum africain mondial de la santé (FAGS 2025) prendra cette année une dimension exceptionnelle, avec 20 sessions scientifiques et institutionnelles animées par 120 intervenants nationaux et internationaux. L’événement marquera également l’organisation du 1er Congrès international sur la transformation numérique et l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé, présidé par Pr. Hicham El Medromi, expert reconnu en ingénierie médicale.



Des exposants venus de Chine, France, Inde, Italie, Pakistan, Pologne, RDC, Taïwan et Turquie seront présents, aux côtés des acteurs marocains majeurs du secteur : fabricants d’équipements, dispositifs médicaux, mobilier hospitalier, industrie pharmaceutique et compléments alimentaires.



Moulay Saïd Afif, président de l’Association marocaine des sciences médicales et de cette édition, souligne que cet événement est une vitrine du savoir-faire marocain et un levier de coopération Sud-Sud. Il rappelle l’importance de la formation médicale pour faire face à des défis majeurs tels que la migration des médecins ou les nouvelles menaces épidémiologiques.



De son côté, Imad Benjelloun, directeur général d’"Atelier Vita", se réjouit de la tenue du salon dans ce nouveau site d’expositions à Aïn Sebaâ, moderne et stratégique, espérant attirer davantage d’exposants et visiteurs internationaux.



A rappeler que la séance inaugurale aura lieu jeudi 15 mai 2025 à partir de 15H00 au Parc d’exposition ICEC Aïn Sebaâ de Casablanca.