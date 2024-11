Casablanca à l'heure du 21ème Salon international du textile "Maroc in Mode"

08/11/2024

Le 21ème "Maroc in Mode" (MIM) – Salon international du textile, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été inauguré, lundi à Casablanca, en présence de personnalités politiques, du monde des affaires ainsi que des professionnels du secteur.



Organisé jusqu'au 09 novembre par l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH) et soutenu par l'Agence marocaine de promotion des investissements et des exportations (AMDIE), ce salon s'affirme aujourd'hui comme une plateforme idéale de networking et de commerce pour les professionnels du textile, tant locaux qu'internationaux, indique un communiqué des organisateurs.



Le coup d'envoi du 21ème MIM, qui est reconnu comme un lieu d'échange dynamique favorisant la collaboration et les opportunités commerciales dans le secteur textile, a été donné en présence du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, du wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du vice-président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, et du président de l'AMITH, Anass El Ansari, fait savoir la même source.



Mettant en avant l'excellence et le savoir-faire ancestral de la production textile marocaine sur les marchés mondiaux, ce salon accueille des entreprises et des visiteurs venus des quatre coins du monde. Ce sont ainsi plus de 150 exposants, majoritairement des entreprises marocaines du textile et de l'habillement, qui participent à cet événement majeur, rapporte la MAP.



A l'issue de la cérémonie d'ouverture du salon, l'AMITH a signé trois protocoles d'accord. Le premier avec EURATEX pour renforcer la coopération industrielle entre l'Union européenne (UE) et les secteurs textiles marocains et le deuxième avec Casa Moda Academy (CMA) pour promouvoir la création et le développement des synergies académiques et industrielles dans l'objectif de contribuer à l'attractivité du secteur du textile et de l’habillement auprès des futurs créateurs.



Quant au troisième protocole d'accord, il a été conclu avec le Centre technique du textile et de l'habillement (CTTH) pour promouvoir et valoriser les marques marocaines sur les marchés nationaux et internationaux, à travers des actions ciblées de communication, de branding et de B to B.



En outre, un défilé de mode a été organisé par les étudiants de Casa Moda Academy. Une vitrine créative et audacieuse où s'exprime le talent émergent de jeunes designers en formation. Ce défilé a permis aux étudiants l'opportunité de présenter leurs créations, issues de plusieurs mois de travail, de recherche et d’innovation, devant un public de professionnels de l'industrie, de passionnés de mode et de médias.



Pour cette édition, la thématique "Dayem", incarnant la vision de l'AMITH pour le développement de l'industrie, met l'accent sur l’ouverture vers de nouveaux marchés en attirant de nouveaux investisseurs (comme c’est actuellement le cas avec la Chine), ainsi que sur la durabilité, la digitalisation et la valorisation de la marque marocaine et du "Made in Morocco".

Pour la seconde année consécutive, un pavillon dédié aux marques marocaines a été mis en place.



En marge du salon, l’AMITH organise une série de conférences, animées par des experts nationaux et internationaux, abordant plusieurs thèmes tels que la réglementation européenne, la cartographie des sources d’approvisionnement, les avantages et la situation réglementaire actuelle du marché britannique, l’industrie textile face au changement climatique, la sécurité dans le secteur du textile, la transformation digitale au sein des entreprises de confection, ainsi que l’intelligence artificielle appliquée à la mode.



La 21ème édition du Salon MIM se déroule sur une superficie de 8.000 m² à la Foire internationale de Casablanca, capitale économique du Royaume, réputée à l'international pour la qualité de sa production textile.



Cette métropole, reconnue comme un centre majeur de l'industrie textile marocaine, abrite de nombreuses usines produisant une large gamme de textiles, allant de l'habillement et du textile de maison au textile technique.