Casablanca à l’heure de son 35è Festival international du théâtre universitaire

17/07/2023

La capitale économique du Royaume abrite, du 24 au 29 juillet, la 35ème édition du Festival international du théâtre universitaire de Casablanca à l'initiative de la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'Sik relevant de l'Université Hassan II sous le thème "le théâtre et les mondes virtuels".



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition sera marquée par une programmation riche et diversifiée avec une participation internationale distinguée notamment de l'Arabie Saoudite, de l'Italie et de l'Allemagne, ont indiqué les organisateurs lors d'une conférence de presse, tenue jeudi à Casablanca.



A cette occasion, le président du festival, Rachid El Hadari a souligné que l'Université Hassan II de Casablanca a toujours encouragé et encouragera toujours ce type d’évènement en raison de ses nombreux rôles qui cadrent parfaitement avec les missions de l’Université tant pédagogique, scientifique, culturelle, que d’ouverture.

M. El Hadari, également doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'Sik, a relevé que cette 35ème édition sera axée sur les nouvelles tendances du théâtre, et ses rapports avec le monde de la virtualité d'où le choix de la thématique "Le théâtre et les mondes virtuels".



Le monde virtuel est un monde artificiel créé par un logiciel informatique qui peut héberger une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars, et qui ont la capacité de s'y déplacer et d'y interagir, a-t-il expliqué, notant qu'en d’autres termes, un monde virtuel est un espace numérique où les gens peuvent interagir les uns avec les autres, créer et explorer des environnements numériques, et participer à des activités telles que le jeu, le commerce, la communication, l'éducation, l'art et le divertissement.



La réalité virtuelle permet donc de vivre une expérience d'immersion et de mener une activité sensorielle et de motricité dans un monde artificiel, a-t-il poursuivi, notant que les questions que l'on est en droit de se poser portent notamment sur l'impact de l’Intelligence artificielle sur le 4ème art et comment l'IA peut contribuer à l'évolution de la pratique théâtrale.



M. El Hadari a relevé que ces questions seront soulevées tout au long des activités de cette édition riche en rencontres scientifiques et intellectuelles et en ateliers de formation.

De son côté, le directeur du festival, Abdelkader Kankai a souligné qu'au fil des ans, le festival est devenu un événement phare qui permet de mettre en avant la dynamique de l'université marocaine et sa capacité à adhérer au processus de développement local et à s'adapter aux nouveautés que connait le monde dans les différents domaines



Le festival a contribué à la promotion de l'image des préfectures de Moulay Rachid et Ben M'Sik en particulier et de Casablanca en général devenues une destination des grands artistes, chercheurs et créateurs et amateurs de l'art et du spectacle, a-t-il ajouté, notant que le festival a permis aussi d'amorcer une diplomatie culturelle parallèle consolidant le rayonnement du Royaume.



Pour sa part, Hicham Zine El Abidine, directeur artistique du festival, a souligné que l'édition de cette année sera marquée par des présentations distinguées recourant aux mondes virtuels, ce qui permet de présenter une expérience nouvelle et développée du théâtre, précisant que parmi les expériences théâtrales qui prendront part à ce festival figure le théâtre de l'Arabie saoudite.



Selon lui, il s'agit d'une occasion de s'ouvrir sur d'autres expériences théâtrales, notant que cette édition connaît une forte participation nationale dans la mesure où le nombre de pièces marocaines dépasse celui de celles étrangères.

Le programme prévoit des présentations théâtrales de troupes universitaires marocaines, des ateliers de formation au profit des étudiants et adeptes du théâtre, outre des rencontres et colloques sur le théâtre et la thématique de cette édition.



Comme à l'accoutumée, le festival rendra hommage à nombre de personnalités du monde de l'art en reconnaissance de leurs contributions et parcours artistiques, le but étant de permettre aux générations montantes de découvrir les oeuvres et travaux scientifiques des personnalités distinguées.

Le festival offre aussi l'occasion de débattre des différentes présentations théâtrales dans le cadre des nuits du festival qui se veulent un laboratoire d'échanges entre les troupes universitaires présentes afin de découvrir les différents outils de travail et les visions multiples de la pratique théâtrale.



Le festival a instauré, depuis son lancement en 1988, une tradition qui ouvre des horizons de coopération aux jeunes du monde entier en leur offrant l'opportunité de s'ouvrir, d'interagir et de s'engager dans des expériences artistiques créatives. Cela leur permet d'acquérir des connaissances personnelles et des compétences professionnelles qui leur ouvrent des possibilités d'intégration dans la société pour contribuer au développement du pays, dans un esprit de responsabilité, de discipline et d'épanouissement.