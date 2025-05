Casablanca à l'heure de la 4ème édition du REFRIGAIR EXPO

22/05/2025

La quatrième édition du Salon international de la climatisation, de la ventilation, de la réfrigération et du chauffage, REFRIGAIR EXPO, a ouvert ses portes, mardi à Casablanca, aux visiteurs professionnels marocains et étrangers issus des filières agroalimentaire, halieutique, pharmaceutique, logistique, bâtiment et énergie.



Initiée par l'Association marocaine des professionnels du froid (AMPF) et Smart Expos, sous le thème "Froid, vecteur socio-économique de développement & efficacité énergétique", cette édition, qui se tient jusqu'au 22 mai courant, constitue une occasion de mettre en avant l'importance stratégique du secteur dans les grandes chaînes industrielles marocaines et africaines, en lien avec la transition énergétique et les objectifs de développement durable.

"Nous vivons aujourd'hui une véritable transition énergétique qui s'inscrit également dans une dynamique plus large de transition écologique à l'échelle mondiale. Le secteur du froid se situe précisément au carrefour de cette transition", a dit le président de l'AMPF, Nacer Yazami, lors de la cérémonie inaugurale de ce salon.



Cette transition, a-t-il poursuivi, implique notamment l'introduction de nouveaux fluides frigorigènes qui présentent un faible potentiel de réchauffement climatique et sont inoffensifs pour la couche d'ozone, rapporte la MAP.



Parallèlement, M. Yazami a souligné que les équipements frigorifiques évoluent eux aussi, intégrant les technologies les plus récentes en matière d'efficacité énergétique.

Pour lui, la réussite de cette transition ne saurait être possible sans le concours essentiel des différents partenaires comme l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et d'autres institutions de formation.



En outre, le président de l'AMPF a insisté sur la nécessité de renforcer cette synergie pour faire émerger, au Maroc, de véritables champions nationaux du secteur du froid, à même de contribuer au développement économique à l'échelle nationale et de porter le savoir-faire marocain au niveau continental et international.



De son côté, le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), Mohamed Mahboub, a indiqué que dans le domaine de la construction, le froid et la climatisation ne sont plus de simples commodités, mais des éléments essentiels dans la conception et la réalisation des bâtiments modernes. "Dans les hôpitaux, les centres de conversion, les immeubles de bureaux, les hôtels ou encore les infrastructures industrielles, les systèmes de régulation thermique jouent un rôle crucial en matière de confort, de performance énergétique et de respect des normes environnementales", a-t-il noté.



M. Mahboub a, à cet égard, affirmé que les entreprises marocaines du BTP ont su s'adapter à ces nouvelles exigences en intégrant des solutions innovantes de croix industrielles, de climatisation, estimant que cette évolution témoigne de la montée en compétence du secteur et de sa capacité à répondre aux défis de la transition énergétique et du développement durable.



Pour sa part, le président de l'Union des associations africaine des acteurs de la réfrigération et de la climatisation (U-3ARC), Madi Sakande, a relevé l'importance de permettre aux acteurs africains du secteur du froid de se développer et de contribuer activement au développement socio-économique durable du continent.



Il s'agit d'un secteur transversal, qui touche à tous les aspects de la vie humaine, a-t-il fait remarquer, ajoutant que REFRIGAIR EXPO s'inscrit pleinement dans l'ambition de promouvoir un secteur du froid en phase avec les dernières innovations technologiques et sensible aux enjeux climatiques.



M. Sakande a aussi souligné que le Maroc figure parmi les pays africains qui excellent dans ce domaine, exprimant son souhait que cette dynamique vertueuse puisse être étendue à l'ensemble du continent.



Il a, dans ce sens, salué la création des Cités des métiers et des compétences (CMC) au Maroc qui peuvent permettre au secteur du froid de se développer davantage, à travers la formation de la jeunesse.



Par ailleurs, le président de l'U-3ARC a annoncé la tenue, le 12 novembre prochain à Ouagadougou (Burkina Faso), de la première Conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique.



Réunissant plus de 120 exposants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie, REFRIGAIR EXPO 2025 s'articule autour de trois journées riches en contenus, avec 30 conférences et ateliers de formation, des workshops thématiques, des rencontres B2B, des démonstrations technologiques et des espaces dédiés à la formation continue.



Soutenu par l'U-3ARC, dont l'AMPF est membre fondateur, ce salon se positionne comme le rendez-vous majeur des technologies du froid en Afrique, en synergie avec les enjeux d'efficacité énergétique et d'innovation industrielle.