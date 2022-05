Casablanca à l’heure de la 1ère étape des Juniors Qualifiying Series 2022 de surf

05/05/2022

Le coup d’envoi de la première étape des Juniors Qualifiying Series 2022 de surf, la "Junior Pro Morocco Mall" a été donné, mercredi à Casablanca, avec la participation de 128 surfeurs de 15 pays.



Cette compétition internationale de surf, qui se déroule du 4 au 8 mai à la plage d’Aïn Diab de Casablanca, connaît la participation de 18 surfeurs marocains venus de toutes les régions du Royaume.



Selon le responsable marketing de la World Surf League (WSL), Cheyne Bradburn, il s’agit de la 1 ère édition du "Junior Pro Morocco Mall" première étape du circuit juniors qui lance la saison 2022 marquée par l’organisation d’autres étapes en Espagne, en France et en Portugal.



Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que la WSL est ravie d’organiser cette compétition au Maroc, la première du genre pour la catégorie des juniors marocains, ajoutant que le contingent des surfeurs marocains est très bien représenté avec 18 participants, «un nombre historique dans une compétition de la World Surf League».



"Ce rendez-vous est une opportunité pour les jeunes surfeuses et surfeurs marocains de se mesurer aux meilleurs de leur catégorie au niveau mondial", a-t-il fait remarquer.



Pour le directeur de la compétition, Laurent Miramont, c’est la première édition pour les juniors, après plusieurs rendez-vous organisés au profit des seniors qui ont vu de talentueux surfeurs émerger comme Ramzi Boukhayam, sacré champion européen et qui évolue actuellement sur le circuit professionnel international des seniors.



Selon lui, organiser cet événement au Maroc est une excellente opportunité pour les jeunes marocains, ajoutant que c’est un leitmotiv pour la Fédération Royale marocaine de surf qui œuvre à organiser les événements professionnels de surf au Maroc afin de permettre aux sportifs locaux d’acquérir une expérience dans les compétitions internationales.



"Le Maroc dispose d’un circuit national avec de très bons surfeurs et nous avons aujourd’hui les meilleurs juniors à cet événement, à l’instar de Nael Boufirass, 5ème au niveau européen", a-t-il indiqué, relevant que le niveau d’organisation de cet événement, qui représente un rendez-vous majeur pour le surf marocain, est aux standards internationaux.



Pour sa part, le directeur technique de la Fédération Royale marocaine de surf (FRMS), Khilaji Mohamed, a noté que cette première étape des Juniors Qualifiying Series est marquée par une forte participation marocaine avec 18 surfeurs, précisant que plusieurs participants marocains ont accumulé une bonne expérience lors des participations de la FRMS au niveau international, à l’instar de Nael Aboufirass, Lilia Tebaa et Ranya Skalli.



Il a noté que cette compétition intervient dans le cadre de la vision de la FRMS qui ambitionne de mettre en place une équipe nationale qui participera à la compétition de surf des Jeux olympiques 2024 en France soulignant que le Maroc dispose de surfeurs juniors de très bon niveau capables de se mesurer aux meilleurs de leur catégorie.



De son côté, le vainqueur de cette première journée, Mohamed-Réda Madouar, a fait savoir qu’il s’agit de sa première participation à un événement de surf d’ampleur internationale, soulignant que ce genre d’événements permettra aux jeunes surfeurs marocains de développer leurs compétences et leur donne l’opportunité de pratiquer cette discipline au niveau international.

