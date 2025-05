Casablanca : Signature d'un partenariat pour la création d'un nouveau pôle technologique à Sidi Othmane

06/05/2025

La commune de Casablanca et le Groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ont signé, récemment à Casablanca, une convention de partenariat pour la création et le lancement officiel de "Casablanca Tech Valley", un nouveau pôle technologique à Sidi Othmane.



Paraphée par la présidente de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, et le directeur général de la CDG, Khalid Safir, sous l'égide du wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, cette convention de partenariat constitue une étape stratégique vers un développement urbain équilibré et une attractivité territoriale renforcée, indique un communiqué de la commune.



Ce projet, qui sera réalisé par la société Ewane, filiale du groupe CDG, se veut une extension directe de la zone "Casa Nearshore", ajoute la même source.



Selon le communiqué, "Casablanca Tech Valley" incarne une vision ambitieuse pour une ville compétitive et capable de drainer des investissements tout en créant des emplois à haute valeur ajoutée, consolidant ainsi la position de Casablanca comme un hub technologique africain d’excellence, rapporte la MAP.



Ainsi, ce projet représente également un levier pour la justice spatiale et la transformation urbaine, grâce à une approche intégrée combinant innovation, inclusion sociale et attractivité du territoire.



Inscrit parmi les nouveaux projets structurants de la préfecture Moulay Rachid, arrondissement de Sidi Othmane, ce projet vise à soutenir une croissance économique inclusive et durable, en anticipant la pression croissante sur les zones d’activités économiques existantes et en répondant aux exigences d’aménagement urbain moderne et aux normes environnementales.



La création de ce pôle technologique devrait contribuer à rééquilibrer les dynamiques territoriales au sein de la ville, tout en valorisant les atouts locaux de Sidi Othmane.

En outre, il permettra de créer un tissu économique diversifié, générant plus de 20.000 emplois directs, et d’élargir la base du développement à différentes zones de la capitale économique.



La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid, Jamal Mokhtatar, du deuxième vice-président de la commune de Casablanca, chargé du patrimoine, Houssine Nasrallah, et du directeur général de la société Ewane, Mehdi El Kabbaj.