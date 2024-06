Casablanca : Plus de 150 participants attendus au Forum Halal Maroc

26/06/2024

L'Institut marocain de normalisation (IMANOR) a annoncé l’organisation de la 6ème édition du Forum Halal Maroc (FOHAM) le 27 juin à Casablanca, sous l’égide du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, en collaboration avec ses partenaires institutionnels et professionnels.



Plus de 150 participants sont attendus au FOHAM 2024 qui se tiendra sous le thème "Développement d’un écosystème Halal national dans une perspective d’intégration régionale et de reconnaissance internationale", indique l'IMANOR dans un communiqué. Le programme du Forum se déroulera sous forme de conférences animées par des experts nationaux et étrangers abordant des sujets d’actualité en relation avec le marché Halal mondial et les critères et conditions pour y accéder.



Des témoignages sur les enjeux et opportunités de la labellisation Halal, seront présentés à cette occasion par des organismes étrangers intervenant dans ce domaine et des entreprises marocaines titulaires du Label Halal Maroc, rapporte la MAP.



Cette édition se démarque par sa dimension régionale, notamment africaine, mettant en avant l'importance de la création d'un écosystème Halal favorisant l'intégration des entreprises africaines dans des chaînes de valeur mondiales pour un meilleur positionnement sur le marché halal mondial, à travers notamment un panel de discussion dédié au thème du forum et auquel participeront divers intervenants de l’écosystème Halal.



Pour confirmer l’orientation continentale de cet évènement et favoriser le partage d’expériences et l’engagement d’actions collectives et coordonnées au niveau continental en la matière, des représentants de l’Organisation africaine de normalisation (ARSO) et d’institutions de normalisation et de certification Halal relevant de certains pays africains prendront part à cet événement et aux discussions associées.

Le Forum serait aussi une occasion pour remettre les certificats aux nouvelles entreprises titulaires du Label Halal Maroc.



A noter que le Label Halal Maroc a été mis en place par l'IMANOR en partenariat avec les autorités et les professionnels concernés, en conformité avec les normes et les pratiques internationales, pour favoriser l’accès des produits marocains aux marchés exigeant une labellisation Halal et permettre ainsi au Maroc de se positionner sur le marché Halal mondial qui est en croissance continue.