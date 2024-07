Casablanca: Plus de 130 experts internationaux débattent de l'innovation et la cybersécurité dans le domaine de l'aviation civile

19/07/2024

Les travaux de la 3ème Conférence régionale sur l'innovation et la cybersécurité dans le domaine de l'aviation civile ont débuté mercredi à Casablanca, avec la participation de plus de 130 experts de 50 pays.



Ce conclave de trois jours réunit des organisations internationales et régionales et des entreprises industrielles, en plus d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'aviation et de la cybersécurité.



Organisée par l'Organisation arabe de l'aviation civile (OAAC), la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), cet événement vise à renforcer la coopération et l'échange de connaissances dans le domaine de l'aviation civile entre les pays arabes, européens et africains, et à fournir une perspective globale sur les enjeux technologiques et sécuritaires auxquels le secteur est confronté.



Il offre également, selon les organisateurs, une occasion aux participants d'échanger les idées et les expériences sur la manière de renforcer la cybersécurité et de protéger l'infrastructure de l'aviation civile contre les menaces cybernétiques, rapporte la MAP.



Intervenant à l’ouverture de cette conférence, le directeur général de l'OAAC, Abdennebi Manar a affirmé que "la cybersécurité dans l'aviation civile n'est pas simplement une question technique, mais fait partie intégrante du système de sécurité global. Nous vivons aujourd'hui dans une ère où la transformation numérique et l'interconnexion des systèmes s'intensifient et rendent l'aviation civile vulnérable à des cyberattaques complexes et sophistiquées".



"Il est donc essentiel que nous soyons à l'avant-garde du développement technologique pour nous protéger de ces risques", a souligné M. Manar, notant que "la cybersécurité dans l'aviation civile ne se limite pas à la protection des systèmes informatiques et des réseaux, mais englobe également la protection des données et des informations personnelles des passagers et des employés, la sécurisation des systèmes de communication et au sol, et la garantie de la sûreté des systèmes de navigation aérienne".



"Nous sommes réunis pour partager des connaissances, des expériences et des stratégies qui nous aideront à renforcer nos défenses et à faire progresser l'innovation. La coopération est la clé de réussite", a affirmé, pour sa part, Safae Raddaf, chef de département en charge de la Sûreté aérienne et de la facilitation à la Direction générale de l'aviation civile, relevant du ministère du Transport et de la logistique.



"En travaillant ensemble - gouvernements, leaders de l'industrie et experts en cybersécurité - nous pouvons développer des solutions qui non seulement répondent aux menaces actuelles, mais aussi anticipent et atténuent les risques futurs", a noté Mme Raddaf.



Dans le même ordre d’idées, la cheffe du projet CASE II à la CEAC, Hanan Achehboun a fait savoir que cette conférence se penchera sur plusieurs objectifs cruciaux, notamment l’évaluation des risques liés à la cybersécurité et l’élaboration des stratégies d'atténuation efficaces, l’analyse de l'impact des innovations sur la sûreté aérienne et l’exploration des nouvelles avancées technologiques en la matière.

Et d’ajouter: "Ce conclave offre une opportunité unique de rencontre, d'échange de bonnes pratiques et de collaboration. Face aux défis qui s’imposent, une approche concertée est indispensable".



"La rencontre de Casablanca est une opportunité pour relever de concert les défis cybernétiques croissants auxquels l'aviation civile est confrontée", a indiqué pour sa part Jamel Dridi, représentant de la CAFAC.



Pour lui, l'objectif est de stimuler la coopération internationale en matière de lutte contre les menaces cybernétiques et de consolider la sécurité dans le secteur de l'aviation civile.



Le programme de cette conférence comprend plusieurs sessions de dialogue. Parmi les thèmes abordés figurent l'utilisation de la technologie pour contrer les menaces actuelles et futures, ainsi que les défis rencontrés par les aéroports dans l'implémentation d'innovations technologiques et de systèmes de sécurité intelligents.



Les discussions porteront également sur la promotion de la coopération entre gouvernements, industrie et chercheurs pour stimuler l'innovation dans la sécurité aérienne, ainsi que sur la cybersécurité des systèmes connectés dans les aéroports, les compagnies aériennes et les services de navigation aérienne.