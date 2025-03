Casablanca : Ouverture de la deuxième édition de "Les IndustriElles"

14/03/2025

Les travaux de la deuxième édition de "Les IndustriElles" se sont ouverts, mercredi à Casablanca, sous le thème "Les Femmes, actrices de la croissance et de l’innovation".



Organisé par Industrie du Maroc Magazine, cet événement est placé dans la continuité des réformes nationales initiées, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, notamment à travers la réforme du Code de la famille (Moudawana), l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et le renforcement de leur présence dans les postes de responsabilité.



L’événement réunit des dirigeantes, des entrepreneuses, des investisseurs et des représentants institutionnels dans un espace d’échange et de networking dédié à la valorisation du rôle des femmes dans la transformation de l’économie.



S'exprimant à cette occasion, Hicham Rahioui Idrissi, président-directeur général du groupe Industricom et organisateur de l’événement, a souligné que "les femmes sont des forces motrices de transformation dans nos économies et nos entreprises, grâce à leur résilience, leur capacité à innover et à prendre des décisions avisées".



Cet événement, organisé en ce mois sacré de Ramadan, vise à inspirer et engager les participantes à travers des panels sur l’accès aux postes de décision, la transformation numérique et l’entrepreneuriat féminin, a-t-il ajouté.



M. Rahioui Idrissi a également évoqué la remise des Awards des IndustriElles, une distinction destinée à récompenser des femmes d’exception pour leurs contributions remarquables dans l’industrie, l’entrepreneuriat et l’innovation, tout en mettant en avant l’engagement des partenaires, rapporte la MAP.



Pour sa part, la vice-présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Malika Mezzour, a mis l'accent sur les avancées du Maroc en matière d’égalité, soulignant que Casablanca évolue vers une métropole de classe mondiale où les femmes occupent des postes de responsabilité avec force et détermination.



Mme Mezzour a, en outre, rappelé "l’exemplarité" de Casablanca, dont le Conseil est composé à 70% de femmes aux postes clés, y compris une maire, faisant de la ville "un modèle de leadership politique féminin au Maroc".

Elle a, par ailleurs, invité les participantes à s’impliquer activement dans la dynamique économique et politique afin de bâtir un avenir plus inclusif.



L’événement, qui s’articule autour de trois panels portant sur les femmes et le pouvoir de décision, l’entrepreneuriat féminin et l’innovation et la transformation digitale, réunira plus de 12 speakers et 100 experts pour débattre des leviers d’inclusion des talents féminins. Il offrira également une opportunité de networking et de partenariats stratégiques pour les entreprises et institutions engagées.



La cérémonie a été marquée par la présence de figures influentes, d’actrices économiques et politiques, ainsi que des représentants des partenaires Platinum et Gold, renforçant ainsi l’impact de cette initiative au service du développement durable et de la compétitivité économique.