Casablanca : Ouverture de la 2ème Exposition HSK sur les études en Chine et les opportunités d’emploi

09/12/2024

La 2 ème édition de l’Exposition HSK sur les Études en Chine et des Opportunités d’Emploi s’est ouverte dimanche à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca.



Organisé par l'Institut Confucius de l'Université Hassan II de Casablanca, en partenariat avec le centre Hankao International, le Chinese Testing International (CTI) et le Centre d’Éducation et de Coopération Linguistiques (CLEC) du Ministère de l’Éducation de Chine, cette exposition offre une opportunité exceptionnelle aux jeunes étudiants marocains d'obtenir des informations détaillées sur les cursus proposés et les modalités d'inscription pour étudier en Chine.



L’évènement, dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, et de Houssine Azeddoug, président de l’Université Hassan II de Casablanca, vise à promouvoir les programmes d'excellence pour les études en Chine et à établir des ponts éducatifs et culturels entre les deux pays, ainsi que de favoriser les échanges académiques, d'encourager l'innovation et de renforcer l'amitié entre les deux nations, rapporte la MAP.



Intervenant à cette occasion, l’ambassadeur de Chine au Maroc a souligné que cette édition se tient dans un contexte de foisonnement des échanges humains, culturels et éducatifs entre le Royaume du Maroc et la Chine, mettant en avant la dynamique soutenue de coopération bilatérale, notamment dans le secteur de l’industrie automobile et de l’énergie renouvelable.



Afin de consolider ces perspectives de coopération prometteuse, a estimé M. Li Changlin, les jeunes marocains et chinois doivent pouvoir échanger leurs idées et bénéficier d'opportunités d'études et de formations. "Ces jeunes représentent l’avenir de la coopération entre nos deux pays", a-t-il poursuivi, notant que l’engouement pour les études en Chine s’explique par l’implantation de plusieurs sociétés chinoises au Maroc, et qui sont à la recherche de jeunes qui maîtrisent la langue chinoise, mais aussi la culture de ce pays asiatique.



De son côté, M. Azeddoug a expliqué que l’organisation de ce salon reflète le fort engagement de l’Université en faveur du renforcement des liens académiques et des échanges culturels entre le Maroc et la Chine, et ce en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration entre les établissements d’enseignement supérieur des deux pays.



Rappelant la signature ces deux dernières années de plusieurs protocoles d'entente entre l’Université Hassan II et une dizaine d'universités chinoises, M. Azeddoug a relevé l’intérêt croissant des jeunes marocains pour l’apprentissage de la langue chinoise, l’Institut Confucius ayant enregistré une augmentation de 20 % du nombre d’inscriptions pour l’année 2024/2025 par rapport à l’année précédente.



Il a indiqué que les universités participant au salon proposent des programmes académiques couvrant un large éventail de disciplines, notamment les sciences, l’ingénierie, la gestion, le droit, l’économie, les lettres et les sciences de l’éducation, soulignant que ces universités, figurent parmi les meilleures institutions du pays et occupent des rangs avancés au niveau mondial dans des domaines tels que l’informatique, les sciences de la vie, le développement des énergies et les sciences de l’environnement.