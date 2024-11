Casablanca : Lancement dimanche prochain de la 10ème édition de Sidaction Maroc

29/11/2024

La dixième édition Sidaction Maroc, une campagne nationale de sensibilisation et de collecte de dons, se déroulera du 1er au 31 décembre, a annoncé, jeudi à Casablanca, l'Association de Lutte Contre le Sida (ALCS).



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette initiative qui coïncide avec la Journée mondiale de lutte contre le sida (1er décembre), est tenue sous le thème "Le sida est toujours là… Ne détournons pas le regard", ont souligné les organisateurs lors d'une conférence de presse.



"Cette année, nous avons décidé de centrer notre campagne sur les jeunes, car selon les données disponibles, presque la moitié des nouvelles infections au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) se produit parmi cette frange d'âge", a annoncé le président de l'ALCS, Mehdi Karkouri, dans une déclaration à la MAP.



Lors de sa présentation de l'évènement, M. Karkouri a fait savoir que selon les données récentes du ministère de la Santé, près de 45% des nouvelles infections concernent des jeunes âgés de 15 à 34 ans, notant que cette situation alarmante est en grande partie due à un manque de sensibilisation, outre l'accès aux services de prévention et de dépistage.



L’ALCS poursuit son engagement à soutenir les personnes atteintes du VIH, a-t-il souligné, notant que cette campagne ne se limite pas à la sensibilisation, mais inclut également une collecte de fonds destinée à soutenir les activités de l’association : programmes d'information, de prévention, de dépistage et de prise en charge.



De son côté, le Directeur des programmes à l'ALCS a indiqué que des ateliers de prévention seront organisés dans les structures de l’association ainsi que dans les établissements scolaires, publics et privés, à travers tout le pays, ajoutant que le point culminant de la campagne sera la soirée Sidaction Maroc, retransmise en direct sur la télévision le 13 décembre prochain.



Créée en 1988, l'ALCS œuvre depuis plus de 35 ans pour la lutte contre le VIH/sida au Maroc. L’association, qui compte 19 sections et près de 600 militants, est un membre fondateur de la Coalition PLUS, une union internationale d’associations communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales.