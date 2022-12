Casablanca : Lancement de la 2ème édition du Forum International des Zones Industrielles

09/12/2022

La 2ème édition du Forum International des Zones Industrielles (FIZI) s'est tenue, mercredi à Casablanca, sous le thème "Les Zones industrielles durables, quelles offres pour une industrie compétitive ?".



Organisé par Industrie du Maroc Magazine sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, le FIZI a été l’occasion pour les spécialistes de débattre autour de la durabilité et de la décarbonation des zones industrielles, de l'offre foncière dédiée aux infrastructures du secteur industriel, de l'immobilier professionnel et du partage des expériences réussies en matière de développement des zones industrielles à l'échelle internationale, rapporte la MAP.



L’événement s’est également attaché à fédérer les industriels, acteurs institutionnels et les organismes internationaux de tous secteurs confondus, notamment l'automobile, l'aéronautique, la chimie, le textile et la plasturgie, permettant ainsi la consolidation de l'offre à travers le rassemblement de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'écosystème industriel.

Intervenant à cette occasion, marquée par la participation via visioconférence des ministres de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, le président-fondateur d’Industrie du Maroc Magazine, Hicham Rahioui Idrissi, a mis l'accent sur le contexte prometteur du secteur industriel national qui connaît un “essor sans précédent”.



Notant que cet événement s'inscrit dans cette ligne directrice et vise à développer la compétitivité industrielle nationale, M. Rahioui Idrissi a souligné le développement exponentiel des industries aéronautique, automobile, du phosphate et de l’agro-industrie, faisant du Maroc un hub industriel.



A ce titre, M. Rahioui Idrissi a fait observer que le développement des infrastructures industrielles est au cœur de l'ensemble des politiques publiques, rappelant que le Maroc compte aujourd'hui plus de 138 Zones industrielles et 12 Zones d'Accélération Industrielle, sur plus de 12.000 hectares aménagés ou en cours d'aménagement.



Il est à noter, par ailleurs, que le spécialiste de l’intérim, Maroc Force Emploi, est le partenaire officiel du Forum International des zones industrielles, en vertu d’un partenariat stratégique avec Industrie Maroc magazine, et de l’ensemble des évènements qui seront organisés par le média spécialisé durant la période 2023-2024.



Le consortium américain FAR Group est, pour sa part, un partenaire de catégorie “silver” de cette 2ème édition. A travers sa participation, Far Group, fournisseur mondial de solutions de défense, a montré l’importance du rôle des zones industrielles durables dans l’attractivité de l’industrie de la défense américaine.



Industrie du Maroc Magazine est un groupe de presse marocain spécialisé dans la promotion de l’industrie, de l’investissement et de l’innovation, aussi bien au Maroc que dans le reste de l’Afrique. Créé en 2013, le groupe s’est assigné pour mission de promouvoir l’industrie à travers ses supports papiers et digitaux diffusés en langue française, arabe et anglaise. Industrie du Maroc Magazine intervient également dans l'organisation d’évènements d’envergure nationale et internationale.