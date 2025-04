Le Groupe "l’Étudiant Marocain" organise, du 10 au 13 avril, à la Foire internationale de Casablanca, la 33ᵉ édition du Forum International de l’Étudiant, avec la participation des plus grandes universités, établissements de formation professionnelle et grandes écoles du Maroc et d’ailleurs.



Selon un communiqué des organisateurs, cette édition, qui prévoit d’accueillir plus de 180.000 visiteurs, verra la participation d’environ 250 exposants représentant 750 établissements issus d’Allemagne, d’Australie, du Canada, de Chine, de Croatie, de Chypre, des Émirats arabes unis, d’Espagne, des États-Unis, de Finlande, de France, d’Italie, de Malaisie, de Malte, de Pologne, du Portugal, du Royaume-Uni, de Roumanie, de Russie, de Suisse, de Tunisie, de Turquie et du Maroc.



Ces établissements seront répartis entre les différents stands du salon afin de permettre des rencontres directes avec les étudiants universitaires, les élèves du baccalauréat et leurs parents.



Le Forum International de l’Étudiant constitue une opportunité précieuse pour tous les visiteurs, quels que soient leur niveau et leur spécialité, afin de définir leur parcours d’études, explique-t-on de même source, notant qu’il leur fournit des informations complètes sur les différentes filières de formation : formation professionnelle, formations de deux ou trois ans après le baccalauréat, licence, master, formation en alternance et formation continue.



Le forum met également à disposition des experts en orientation qui offriront des conseils en temps réel et permettront aux visiteurs de découvrir l’ensemble des options disponibles. Cela leur permettra de faire toutes les comparaisons nécessaires pour choisir la voie la plus adaptée à leurs ambitions, en adéquation avec les offres du marché de l’emploi.



Depuis plus de 30 ans, le Groupe "l’Étudiant Marocain" vise, à travers l’organisation de ce forum, à offrir un espace permettant à la jeunesse marocaine de choisir son avenir académique, en visitant les stands du salon. Cet espace accueille des représentations d’universités, d’écoles d’ingénieurs, d’établissements de formation de cadres, d’écoles supérieures publiques et privées, aussi bien nationales qu’internationales, en plus de plusieurs institutions bancaires et entreprises.