Casablanca : L'ONP tient son Conseil d'administration

20/12/2023

L'Office national des pêches (ONP) a tenu, vendredi à Casablanca, son Conseil d'administration (CA), sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki.



Le Conseil d'administration a approuvé le plan d'action relatif à l'année 2024, ainsi que le budget y afférent, a indiqué le ministère de tutelle dans un communiqué, notant que ce plan d'action vise à poursuivre la mise en œuvre des chantiers liés à la modernisation du processus de commercialisation des produits de la mer notamment la généralisation de la digitalisation de la vente aux enchères dans tous les sites de commercialisation gérés par l'office.



Le plan d'action prévoit aussi l'accompagnement de l'organisation et la restructuration des activités liées à la commercialisation des produits halieutiques (mareyage et services à terre), la poursuite du renforcement du réseau de la première vente à travers le lancement de la réalisation de la halle de Sidi Ifni, le réaménagement et l’extension de la halle d'Al Hoceima et l’extension des halles de Ntireft et Imoutlane, rapporte la MAP.



Il s'agira également de consolider le réseau des Marchés de Gros au Poisson (MGP) à travers le lancement des travaux du marché de gros de Fès et le lancement des études préalables pour le MG de Nador, précise la même source, notant, par ailleurs, que le CA a validé le programme de mise à niveau et de maintenance des équipements et infrastructures de commercialisation (1ère et 2ème ventes).



L'objectif étant de permettre auxdites infrastructures de continuer à remplir les meilleurs exigences et standards en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité. Le déploiement de la démarche Qualité-Sécurité-Environnement prévu en 2024 aboutira également à l’agrément sanitaire de certaines halles et MGP ainsi qu’au maintien des agréments sanitaires obtenus par le passé.



Dans le cadre du plan d'action de l'office, il est prévu de mettre en œuvre les conclusions de l'étude sur le repositionnement stratégique de l'ONP afin de donner à l'institution une nouvelle impulsion et lui permettre de remplir au mieux la mission qui lui est dévolue en tant que bras opérationnel des pouvoirs publics pour le développement de la filière pêche.



Par ailleurs, le CA a autorisé l'ONP, vu son expertise, à la réalisation de certains projets structurants de la filière en qualité de Maître d'Ouvrages Délégué, et félicité l'office pour les efforts déployés en faveur du développement du secteur, tout en l'invitant à poursuivre sa dynamique pour la réalisation des missions qui lui incombent.