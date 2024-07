Casablanca: L’EHTP célèbre les lauréats de sa 50ème promotion

21/07/2024

L'École Hassania des travaux publics (EHTP) a organisé, vendredi, une cérémonie de remise de diplômes aux 261 lauréats de la 50ème promotion au titre de l'année 2023/2024, présidée par le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, et en présence d'éminentes personnalités.



Intervenant à cette occasion, M. Baraka a félicité les 261 ingénieurs de cette promotion, rappelant que l'École, sous la supervision du Ministère, est en train de préparer une nouvelle ingénierie pédagogique pour les différentes spécialités enseignées, en harmonie avec les développements techniques et les défis futurs auxquels le Maroc sera confronté, ainsi que les nombreux chantiers initiés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont l'organisation de grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde 2030.



Il a, dans ce sens, expliqué que le Ministère a adopté un plan d'action prioritaire visant l'amélioration de la formation de base à l’EHTP pour répondre aux besoins des différents secteurs en ingénieurs de haut niveau, ainsi que dans les instituts de formation des techniciens spécialisés en travaux publics relevant du Ministère, avec une amélioration et une adaptation des programmes d'intégration des nouveaux employés et une meilleure adéquation entre les compétences et les postes occupés.



M. Baraka a soutenu que parmi les objectifs de ce plan figure l'encouragement de l'innovation et de la recherche scientifique appliquée dans les domaines d'intervention du ministère, ainsi que la création d'un parcours de cadre expert, afin de parvenir à l'objectif ultime d'établir les bases de la souveraineté technologique dans le domaine de la construction et des travaux publics, ainsi que dans le domaine de l'eau et de la météorologie, en s'appuyant sur le pôle technologique composé principalement de l’EHTP, du Laboratoire public d'essais et d'études, et de la société de conseil et de développement en ingénierie.



Et de poursuivre que le ministère accorde une grande importance à la formation en ingénierie en soutenant continuellement l’EHTP, en travaillant à fournir les ressources humaines qualifiées pour encadrer les étudiants ingénieurs, en plus de fournir le soutien financier nécessaire, indiquant que tout cela vise à maintenir la position de leader de l'École dans la formation des meilleures compétences en ingénierie du pays.



De son côté, le directeur de l’EHTP, Jaouad Boutahar s’est dit fier des lauréats de cette 50ème promotion, qui ont su surmonter les défis et les obstacles avec une volonté tenace, relevant que l’EHTP est consciente des défis de demain, et que l’école a donc entrepris plusieurs initiatives pour rester à la pointe de la formation et de la recherche.



"Nous sommes fiers de vous annoncer que l'EHTP propose désormais une nouvelle offre de filières à partir de la rentrée prochaine 2024-2025", a-t-il poursuivi, affirmant que ces nouvelles filières sont conçues pour s'adapter aux besoins du marché et aux évolutions technologiques, garantissant ainsi aux diplômés les compétences nécessaires pour exceller dans leurs domaines respectifs.



M. Boutahar a mis en avant le rôle central de l'EHTP dans la stratégie ministérielle visant à renforcer la technicité au sein du ministère et de son écosystème, tout en assurant la souveraineté technologique du Maroc pour accompagner les projets et les stratégies nationales en cours.



Dans ce sillage, il a rappelé que le capital humain formé par l'EHTP joue un rôle incontournable dans la mise en œuvre des grands projets d'infrastructure qui contribuent au développement du Maroc, tels que les routes, les autoroutes, les barrages, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les infrastructures d'eau potable, d'électricité et de télécommunications, sans oublier les infrastructures digitales et numériques.



Lors de cette cérémonie, les différents organismes et partenaires ont offert des prix d’excellence qui ont été décernés aux majorants de chacune des filières du cycle d’ingénieur et un prix pour le majorant de la promotion.



Deux prix exceptionnels ont été également offerts à un lauréat dans une situation spéciale, et à un élève-ingénieur de deuxième année, classé premier lors de la phase régionale d’une compétition internationale qui s’est déroulée en Allemagne.



La cérémonie a également été marquée par la signature de nouvelles conventions cadres avec l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, la Société SONASID et la Société LAFARGE HOLCIM.



Ces accords témoignent de la volonté commune des établissements de favoriser l'employabilité des étudiants, le développement des compétences des cadres et l'innovation continue dans leurs domaines d'activité ainsi que le développement de la recherche scientifique.