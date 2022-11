Casablanca : Hausse de 1,1 % de l'IPC en septembre dernier

01/11/2022

L'indice des prix à la consommation (IPC) au niveau de Casablanca a connu une hausse de 1,1% au terme du mois de septembre 2022 par rapport au mois précédent, fait ressortir une note du Haut-commissariat au plan (HCP).



Cette tendance haussière est due à une hausse de 1,6% de l’indice des produits alimentaires et de 0,7% de l’indice des produits non alimentaires, explique le HCP dans sa note relative à l'IPC.



Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre août et septembre 2022 ont concerné principalement les "Légumes" avec 8,5%, le "Lait, fromage et œufs" avec 3,7% et les "Viandes" avec 1,7%, poursuit la même source, notant que cette hausse a été atténuée par la baisse des prix des "Fruits" avec 3,4%, rapporte la MAP.



Concernant les produits non alimentaires, les hausses de prix entre août et septembre 2022 ont concerné principalement les "Carburants et lubrifiants" avec 1,1%, l'"Enseignement primaire privé" avec 2,6% et l'"Enseignement secondaire privé" avec 1,7%.



En glissement annuel, les prix à la consommation sont en hausse de 8,1%, par rapport à leur niveau du même mois de l’année précédente, fait savoir le HCP, relevant que cette variation est la résultante de la hausse de 13,6% de l’indice des produits alimentaires et de 4,9% de l’indice des produits non alimentaires.



A l'échelle nationale, l'indice des prix à la consommation a connu, au terme du mois de septembre 2022, une hausse de 1% en glissement mensuel et de 8,3% en glissement annuel.

L'IPC mesure l’évolution relative des prix de vente au détail des produits de consommation courante de la population urbaine dans le temps et dans l’espace.



Les prix des produits sont relevés auprès d’un échantillon de points de vente au détail par le biais d’une enquête permanente dans 18 villes représentant toutes les régions du Royaume, à savoir : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Oujda, Fès, Agadir, Meknès, Beni Mellal, Kénitra, Tétouan, Errachidia, Safi, Laâyoune, Guelmim, Settat, Dakhla et Al Hoceima.