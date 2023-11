Casablanca: Clôture de la 1ère édition du Salon de l'épargne

Les travaux de la 1ère édition du Salon de l'épargne, dédié aux spécialistes des produits d'épargne bancaire, d’assurance et des OPCVM, se sont clôturés samedi à Casablanca.



Initié par Finances News Hebdo et Boursenews, ce salon se veut un carrefour d'échange unique sur l'épargne et les placements qui a pour objectif de rapprocher le grand public des thématiques de l'investissement.



Inauguré par Nezha Hayat, présidente de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le Salon a été marqué par le lancement du premier portail dédié à l’épargne individuelle investie en instruments financiers.



Ouvert au grand public, cette 1ère édition du Salon de l’épargne a enregistré une affluence estimée à plus de 2.000 visiteurs, suscitant leur intérêt envers l’idée de la fructification de leur argent.



Cet évènement était une occasion pour les visiteurs de découvrir une multitude d'opportunités de placements dans un espace qui a réuni tous les professionnels du secteur, avec lesquels ils ont échangé sur les tendances actuelles en matière d'épargne tout en bénéficiant de conseils pointus en gestion financière.



Lors des deux jours du salon, de nombreuses conférences abordant des thématiques riches et variées ont été programmées portant notamment sur les produits d'épargne, les perspectives du marché actions, ainsi que les opportunités et les risques associés aux marchés financiers.