Casablanca : CIH Bank présente son opération d'augmentation de capital

27/06/2025

CIH Bank a présenté, mercredi à Casablanca, son opération d'augmentation de capital réservée aux actionnaires aux détenteurs de droit préférentiel de souscription (DPS) par émission de 4.108.341 nouvelles actions.



Présentée lors d'une conférence de presse, cette opération, qui a été visée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 20 juin 2025, s'inscrit dans la stratégie de renforcement des fondamentaux prudentiels de la Banque, tout en soutenant sa feuille de route de développement et la rentabilité de ses actionnaires.



Intervenant à cette occasion, Lotfi Sekkat, Président Directeur Général de CIH BANK, a précisé que cette opération stratégique débutera en juillet, avec une période de souscription qui s'étalera sur l'ensemble du mois, rapporte la MAP.



D'un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), cette augmentation de capital vise, selon M. Sekkat, à renforcer les capacités de financement de la banque, à accompagner son développement futur et à soutenir durablement l'activité actionnariale.



Il a, par ailleurs, fait savoir que le prix d'émission a été fixé à 358 dirhams par action, un niveau jugé attractif par les analystes. Cette opération s'appuie sur les fondamentaux financiers de la banque, qui affiche des niveaux de solvabilité en ligne avec les normes du secteur.



En outre, M. Sekkat a rappelé le calendrier de l'opération qui porte sur le détachement des droits de souscription le 1er juillet, l'ouverture de la période de souscription (4 juillet), la tenue du Conseil d'administration pour ratifier l'augmentation de capital (31 juillet) et la livraison des nouveaux titres (5 août).



Cette opération d’augmentation de capital s’inscrit dans le soutien des orientations de la croissance prévue par la nouvelle feuille de route, la préservation de la flexibilité pour faire face aux besoins de croissance, l’augmentation de la capacité de financement des activités de crédit avec un effet de levier renforcé ainsi que le soutien de la rentabilité et la rémunération des actionnaires.