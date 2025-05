Casablanca : Appel au renforcement des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Éthiopie

30/05/2025

Des opérateurs économiques éthiopiens et marocains ont appelé, mardi à Casablanca, au renforcement des échanges commerciaux entre Rabat et Addis-Abeba.



Dans une déclaration à la MAP à l'occasion de sa participation à une rencontre économique de haut niveau organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS), en partenariat avec l’ambassade d’Ethiopie au Maroc, l'ambassadrice de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie au Maroc, Nardos Ayalew Belay, a affirmé que "les relations diplomatiques entre l'Ethiopie et le Maroc remontent à plusieurs années, et ont connu un tournant significatif avec la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Addis-Abeba en 2016".



"Cette visite a marqué le début d’un nouveau chapitre dans la coopération bilatérale, concrétisée par la signature de nombreux accords dans des secteurs variés, notamment l’économie et le commerce", a-t-elle rappelé.



Evoquant cette rencontre qui a réuni une délégation d’exportateurs éthiopiens de café et de nombreux opérateurs économiques marocains intéressés par les opportunités qu’offre le marché éthiopien, la diplomate a estimé qu'elle marque "une étape significative dans le renforcement de nos relations commerciales et contribuera, sans aucun doute, à stimuler davantage les échanges, particulièrement dans le secteur stratégique du café".



Elle a saisi cette occasion pour mettre en avant le café éthiopien comme produit emblématique et stratégique, incarnant à la fois la richesse du terroir, le savoir-faire ancestral et les valeurs de convivialité éthiopiennes. "Le café n’est pas seulement un produit d’exportation, c’est le reflet de notre culture, de notre hospitalité et de notre cohésion sociale", a-t-elle fait remarquer.



De son côté, le président de la CCISCS, Hassane Berkani, a souligné que "cette rencontre se veut une opportunité stratégique pour explorer les synergies possibles, bâtir des partenariats durables et initier des projets à forte valeur ajoutée entre nos deux pays."



"Elle s'inscrit également dans une dynamique plus large de coopération Sud-Sud, que notre Chambre soutient activement", a-t-il dit. "Le café, au-delà de son importance économique, est un produit porteur d'histoire, de culture, et de valeurs de partage. L'Ethiopie, berceau du café, offre une richesse exceptionnelle dans ce domaine, à travers la qualité de ses grains, la diversité de ses terroirs, et le savoir-faire ancestral de ses producteurs", a-t-il relevé, notant que le Maroc, quant à lui, représente un marché dynamique, avec des consommateurs de plus en plus exigeants, curieux, et ouverts aux saveurs du monde.



"Nous sommes convaincus que ces rencontres B2B permettront aux entreprises marocaines et éthiopiennes de mieux se connaître, d'identifier des opportunités concrètes de collaboration et de jeter les bases d'échanges commerciaux fructueux, dans un esprit de confiance et de complémentarité", a-t-il soutenu.



En marge de cette rencontre, des sessions B2B ont permis aux entreprises marocaines d’échanger directement avec les exportateurs éthiopiens, d’examiner les conditions de collaboration commerciale et d’envisager des projets concrets d’importation, de distribution ou de transformation industrielle.