Carton plein pour le WAC

Ligue des champions

14/01/2019 Mohamed Bouarab

Bonne entrée en matière du WAC en phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions. En accueillant vendredi au Complexe Moulay Abdellah à Rabat l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas, match comptant pour la première journée du groupe A, les Rouges n’ont pas fait dans les détails, scellant les débats de cette rencontre sur le score-fleuve de 5 à 2.

Une victoire avec l’art et la manière d’un Wydad en verve qui n’a pas eu besoin d’un round d’observation. Emballant la partie d’entrée de jeu, les Casablancais sont parvenus à trouver le chemin des filets dès la 16ème minute de jeu par l’entremise d’Ismaïl El Haddad. Mais ce n’était que partie remise car les Ivoiriens ont pu recoller au score juste avant le retour aux vestiaires, grâce au but de Coulibaly Wonlo.

Lors du second half, le WAC n’a pas lâché prise, continuant à presser haut son adversaire et à multiplier les assauts, des efforts aussitôt récompensés par un second but, signé Michel Babatunde (48è).

Une fois la situation débloquée, la machine wydadie a continué à tourner à plein régime avec trois autres réalisations, œuvres de Zouheir El Moutaraji (56è), Walid El Karti (68è) et Badii Aouk (80è).

Les Ivoiriens ont pu tout de même inscrire un second but à cinq minutes de la fin du temps réglementaire par Bagate Salif.

A l’issue de ce match, l’entraîneur du Wydad, Faouzi Benzarti, s’est dit satisfait de la prestation de ses poulains qui ont sorti un match plein, marquant à cinq reprises contre une formation ivoirienne qui encaisse d’habitude peu de buts, ajoutant que le mot d’ordre était de presser l’adversaire et de ne pas le laisser développer son jeu. Mais s’il y a un fait qui n’a pas plu du tout au coach tunisien c’est bien le relâchement de ses poulains dans les dernières minutes, payé cash par un deuxième but des Ivoiriens.

A noter que dans l’autre match de ce groupe, le club nigérian de Lobi Stars a eu raison de son homologue sud-africain de Mamelodi Sindowns (2-1). Au classement, le WAC et Lobi Stars se partagent la pole position (3 pts) mais avec une meilleure différence de buts pour les Rouges (+3) devant bien entendu Mamelodi et ASEC (0pt).

Il convient de rappeler que la deuxième sortie du Wydad en Ligue des champions sera du côté du stade Lucas Masterpieces à Pretoria où il affrontera le 19 courant Mamelodi Sundowns, match qui sera sifflé par l’arbitre angolais Helder Martins De Carvalho, secondé par son compatriote Jerson Emiliano Dos Santos et le Mozambicain Arsénio Chadreque Marengula.



La perf des Verts à Windhoek



Le Raja est allé chercher un nul précieux (1-1) sur la pelouse des Namibiens d’Africain Stars, samedi en match comptant pour les 1/16ès de finale bis-aller de la Coupe de la Confédération africaine-2019 de football, disputé au Sam Nujoma Stadium à Windhoek.

Les locaux ont ouvert le score à trois minutes de la fin du temps réglementaire de la première période par Alfeus Handura. Toutefois, la pépite Soufiane Rahimi a égalisé la mise pour les Verts à la 51è minute de jeu.

La manche retour entre les deux formations aura lieu dimanche 20 janvier au Maroc.