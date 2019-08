Carton du Sept national et défaite de l’EN féminine

24/08/2019

La sélection marocaine de handball (hommes) a largement dominé, jeudi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, pour le compte de la troisième journée (Gr A) des 12èmes Jeux africains, son homologue guinéenne par 37 à 18.

D'entrée, les hommes de Bouhadioui ont creusé l’écart (5-1) tout en confondant, par moments, vitesse et précipitation pour gérer ensuite les débats avec une avance confortable de 13 à 8.

Le même scénario s’est reproduit à la reprise mais avec plus de réussite. En effet, ils ont réussi à plier l’issue de cette opposition en parvenant à doubler la mise (16-8) avant d’accentuer leur avance (24-9).

Les coéquipiers d’Ezzine Mohamed ont ainsi enregistré leur deuxième succès sur le score de 37 à 18 après celui contre le Sept zambien mardi (51 à 14), ce qui leur permettra de préparer sereinement leur match décisif contre la sélection d’Egypte, l’une des ténors de la discipline dans le continent.

Les Pharaons avaient surclassé les Guinéens 42 à 22 lors de la 1-ère journée.

Dans le groupe B, les Angolais ont battu leurs homologues du Burkina Faso par 27 à 21, signant leur deuxième victoire après celle face aux Nigérians (31-20) alors que les équipes de la RD Congo et d’Algérie se sont contentées du partage des points (20-20).

Chez les dames, l'équipe marocaine a perdu face à son homologue angolaise, jeudi au Complexe Mohammed V, sur le large score

de 45 à 11.

Les jeunes éléments du Sept marocain, manquant d'expérience, n'ont pas été en mesure de rivaliser face à leurs adversaires du jour angolaises, très athlétiques et favorites incontestées du tournoi.

Ces dernières ont signé trois victoires en autant de rencontres face à la Guinée (30 à 19, 1ère journée) et au Nigeria (33 à 16).

La sélection marocaine a débuté, mardi, la compétition par une victoire sur les nigérianes sur la marque de 26 à 20 avant de céder le pas, le lendemain lors de sa deuxième sortie, devant son homologue de la République démocratique du Congo (25 – 45).

Les Marocaines disputeront leur quatrième et dernier match de poule ce samedi contre la Guinée.