Cartier Saada : Un CA de 253,4 MDH au titre de l’exercice social 2023-2024

23/06/2024

Le chiffre d’affaires (CA) annuel réalisé par l’opérateur d’agroalimentaire Cartier Saada au titre de l’exercice social 2023-2024 se situe à 253,4 millions de dirhams (MDH), soit une progression de 3,9% par rapport à l’exercice précédent.



Cette progression est portée par une augmentation du chiffre d’affaires à l’export de 8%, une hausse attribuable au maintien d’une bonne dynamique commerciale à l’export (96 % de l’activité) et à un effet prix dans un contexte de renchérissement de la matière première et de récoltes relativement limitées dans le pourtour méditerranéen, indique la société dans un communiqué sur ses résultats financiers.



La répercussion de l’inflation des matières premières sur les prix de vente à l’export ainsi que la maitrise des charges d’exploitation ont permis d’améliorer la rentabilité globale, se situant ainsi à des niveaux de marges normatifs, fait savoir la même source, notant que la valeur ajoutée a ainsi augmenté de 29% passant de 31,5 à 40,8 MDH pour cet exercice.



S'agissant de l’excédent brut d’exploitation, il se situe à 20,7 MDH, en forte progression par rapport l’exercice précédent (+110%).



Et d'ajouter que cette amélioration de la marge brute se traduit par une nette amélioration de la rentabilité nette avec un résultat net qui se hisse à 7,9 MDH contre 2,3 MDH l’exercice précédent.



Côté perspectives, Cartier Saada souligne qu'elle diversifie ses sources d’approvisionnement et poursuit le déploiement de sa stratégie afin de préserver ses parts de marchés historiques en s’appuyant sur sa notoriété et l’image de marque dont jouissent ses produits.