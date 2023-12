Carlos Uriarte Sánchez : Entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, un partenariat exceptionnel et durable au service du progrès

08/12/2023

La visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Emirats Arabes Unis et Sa rencontre avec Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane ont jeté les bases d'un partenariat "exceptionnel et durable", au service du progrès et de la prospérité des différentes régions du Maroc, a affirmé le professeur de droit à l'université Roi Juan Carlos, Carlos Uriarte Sánchez.



Dans une déclaration à la MAP, le membre du Parti populaire et Secrétaire général du comité espagnol de l'union paneuropéenne, a souligné que la signature, lors de cette ''visite réussie’’, de 12 mémorandums dans différents domaines "contribuera sans aucun doute à accélérer le programme du développement économique et social au titre des années 2024-2029, en faveur d'un développement global, harmonieux et intégré de tout le pays".



"Cette visite Royale aux Emirats Arabes Unis va donner une impulsion forte aux relations bilatérales et jeter les bases d'un modèle global de coopération économique et d'investissement entre les deux pays », a souligné M. Uriarte Sánchez, notant que "ce partenariat historique entre les deux pays est basé sur une solidarité active et un engagement en faveur d’un partenariat mutuellement bénéfique".



"Ce partenariat concerne différents projets d’infrastructures importantes tant dans les transports que dans le secteur touristique", a-t-il ajouté, qualifiant les mémorandums signés entre les deux pays ‘’d'accords inédits de nouvelle génération’’.



Pour l'universitaire espagnol, l'une des caractéristiques uniques de ce partenariat "stratégique renouvelé" est son caractère "multidimensionnel" couvrant tous les domaines, et qui peut avoir des "effets multiplicateurs bénéfiques", en particulier dans l’espace afro-atlantique.



"Je suis convaincu que ce partenariat peut également avoir des effets très positifs aux niveaux régional et international. Le projet d'aménagement et de développement Dakhla Gateway Africa, le mégaprojet du port Dakhla Atlantique et l’aéroport Dakhla hub sont des exemples concrets. Ils ont vocation à contribuer au développement de l'Afrique", a-t-il ajouté.