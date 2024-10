Carlo Ancelotti : Nous aurions pu égaliser mais ça n'aurait pas été mérité

04/10/2024

Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, a reconnu que la défaite des siens à Lille (1-0) mercredi lors de la 2e journée de Ligue des champions était "méritée" mais espéré qu'elle soit un "électrochoc" pour son équipe, décevante depuis le début de saison.



"Ça n'a pas été une très bonne soirée, il ne faut pas chercher d'excuses. Nous aurions pu égaliser à la fin mais cela n'aurait pas été mérité", a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre. "C'est difficile de revenir sur le match d'aujourd'hui, nous nous sommes trompés sur tout".



Le Real qui n'avait plus perdu depuis 36 rencontres toutes compétitions confondues, a fini par tomber face au Losc et les critiques qu'il essuie depuis le début de saison, notamment concernant la difficile association de ses stars offensives, Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrygo, sont forcément réapparues.



"Les critiques sur le match d'aujourd'hui sont justes et correctes, nous devons les accepter" a encore avancé Ancelotti. "Je pense que l'équipe s'est améliorée et ce match est un pas en arrière. Mais cette défaite pourrait créer un électrochoc", a encore avancé le technicien italien, faisant référence à la dernière défaite des Merengue face à l'Atletico en janvier dernier, qui les avait lancés, selon lui, vers une quinzième victoire en Ligue des champions quelques semaines plus tard.



"On peut perdre des matches", a dit Ancelotti, "c'est du sport, mais aujourd'hui (mercredi), les sensations n'étaient pas bonnes, c'est ce qui m'inquiète le plus. Nous avons toutes les ressources pour apprendre. Nous devons arranger les choses rapidement car nous avons un autre match samedi".

Deuxième de Liga derrière Barcelone, le Real accueille Villarreal lors de la 9e journée de championnat.