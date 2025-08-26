Carl Skau : L'aide qui entre à Gaza reste une goutte d'eau dans l'océan

26/08/2025

L'aide humanitaire que les autorités d'Israël autorisent à entrer dans Gaza ravagée par la guerre reste "une goutte d'eau dans l'océan", a déploré mardi auprès de l'AFP le chef du Programme alimentaire mondial (PAM), Carl Skau.



L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza et en a attribué la responsabilité à l'Etat hébreu, qui y multiplie les opérations militaires meurtrières depuis l'attaque du mouvement islamiste Hamas sur son sol le 7 octobre 2023.



Après avoir imposé en mars à la bande de Gaza un blocus humanitaire total, causant de graves pénuries alimentaires, le gouvernement israélien l'a assoupli fin mai et autorisé le retour de l'aide.



Il y a eu une "légère hausse", a reconnu le patron du PAM lors d'un entretien accordé à l'AFP à l'occasion d'une visite dans la capitale indienne New Delhi.

"Mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan au regard des quelque 2,1 millions de personnes que nous soutenons", a ajouté M. Skau. "Il faudrait un niveau d'aide totalement différent pour pouvoir enrayer la marche vers la famine".



Après des mois d'alertes, le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) onusien, a confirmé vendredi qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza.



Selon les experts de l'ONU, plus d'un demi-million de Gazaouis sont victimes de conditions "catastrophiques", le niveau de détresse alimentaire le plus élevé de l'IPC, caractérisé par la famine et la mort.

"Le niveau de désespoir y est si fort que les gens continuent à arracher la nourriture de nos camions", a décrit mardi le chef du PAM.



"Quand nous ne sommes pas en mesure d'organiser des distributions ordonnées, nous ne pouvons pas venir en aide aux plus vulnérables, les femmes et les enfants des camps", a poursuivi l'ancien diplomate suédois.



"Ce sont eux qu'il faut aider maintenant si nous voulons éviter une catastrophe", a-t-il insisté.

Gaza n'est toutefois pas la seule région du monde souffrant de la famine à l'heure où le financement de l'aide humanitaire a connu une forte baisse (-40%) depuis un an, a rappelé M. Skau.

Quelque 320 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en état d'insécurité alimentaire aiguë, plus du triple qu'il y a cinq ans.



"Nous sommes confrontés à une série de crises qui, en d'autres temps, auraient fait la +une+ de l'actualité mondiale", a poursuivi le chef du PAM, citant le cas du Soudan en guerre où 10 millions de personnes souffrent de famine.



"C'est la crise alimentaire et humanitaire la plus importante (...) depuis la fin de la famine en Ethiopie dans les années 80", a-t-il souligné, "un désastre d'une magnitude inimaginable".

Le Soudan du Sud voisin est lui aussi menacé et pourrait devenir "un troisième foyer de famine" sur la planète, a averti Carl Skau, "ce qui serait sans précédent".

Ce pays "pourrait même devenir la principale crise alimentaire" sur la planète, avec selon lui "des besoins considérables et, pour être honnête, très peu de ressources disponibles".



La décision de Donald Trump de couper drastiquement le budget de l'aide humanitaire américaine a porté un coup fatal à de nombreuses opérations humanitaires dans le monde.

"Nous sommes confrontés à une baisse dramatique des financements, alors qu'il faudrait les augmenter", a ajouté M. Skau.



Si les guerres et les conflits en restent la cause principale, les famines sont également liées aux "événements météorologiques extrêmes dus au changement climatique" et aux "chocs économiques (...) et guerres commerciales qui poussent les prix de l'alimentation à la hausse", a rappelé le responsable onusien.



"Nous nous rapprochons de pays tels que l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et d'autres, au-delà des donneurs traditionnels, pour voir s'ils peuvent nous venir en aide", a-t-il indiqué.

