Cardonner : Il n'y a pas de dossier Neymar

06/08/2019

"Il n'y a pas de dossier Neymar", a insisté le vice-président du FC Barcelone Jordi Cardoner dans un entretien à la télévision catalane TV3, dimanche.

"A ce jour, il n'y a pas de dossier, comme l'a déjà dit le président (Josep Maria Bartomeu, ndlr), et puis c'est compliqué", a ajouté Cardoner en réponse à une question sur un éventuel retour au club du N.10 du Paris Saint-Germain.

Au sujet du mal-être supposé du Brésilien au PSG, le dirigeant du Barça a affirmé: "Nous sommes des acteurs passifs. Nous savons qu'il n'est pas à son goût à Paris, et c'est une situation qui doit d'abord être réglée à Paris".

Jordi Cardoner a confirmé que le club "blaugrana" n'a pas contacté le prodige brésilien ou le PSG: "Nous n'avons pas discuté avec eux. Nous respectons beaucoup les clubs, nos adversaires. Si un jour il y a un dossier Neymar, dans ce cas nous discuterons".

Concernant l'éventualité d'un retour au club du N.10 brésilien, "aujourd'hui, à cette heure, elle est écartée", a même déclaré le vice-président. "Nous avons toutes les armes nécessaires pour affronter la Liga et la Ligue des champions, avec de hautes ambitions", a-t-il ajouté.

Le Barça a battu dimanche soir Arsenal (2-1) en finale du trophée Joan Gamper, avant une reprise de la Liga le 16 août.

Dimanche, le quotidien sportif catalan "Sport" a annoncé que le Barça et le PSG pourraient discuter d'un prêt avec option d'achat à la fin de la saison concernant Neymar.