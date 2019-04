Carcela et Feddal sous les feux de la rampe

01/05/2019

Le milieu de terrain marocain du Standard de Liège, Mehdi Carcela, a reçu lundi soir le trophée "Lion Belge 2019" qui récompense le meilleur joueur d'origine arabe évoluant en Belgique.

L'international marocain, qui remporte cette distinction pour la troisième fois après 2015 et 2018, devance les Tunisiens Hamdi Harbaoui, attaquant du Zulte Waregem, et Dylan Bronn, défenseur de La Gantoise.

Né à Liège d'un père espagnol et d'une mère marocaine, Mehdi Carcela a entamé sa carrière footballistique au Standard de Liège, dès l'âge de cinq ans.

Le milieu offensif, qui a disputé le Mondial-2018 en Russie avec les Lions de l'Atlas, a joué son premier match avec la sélection nationale le 9 février 2011 contre le Niger à Marrakech.

De son côté, Marouane Fellaini a été élu meilleur joueur belge d'origine arabe évoluant à l'étranger pour la quatrième année consécutive. Le milieu de terrain d'origine marocaine, qui a quitté Manchester United lors du mercato hivernal pour le club chinois de Shandong Luneng, est suivi au classement de Nacer Chadli (AS Monaco) et Sofian Kiyine (Chievo Vérone).

Par ailleurs, le défenseur central marocain du Bétis Séville Zouhair Feddal (30 ans) a marqué le but de l’égalisation pour son équipe lors du match qu’elle a disputé lundi soir à Séville contre l’Espanyol de Barcelone pour le compte de la 35ème journée de la Liga.

L’international marocain a marqué d’une reprise de volée le but de l’égalisation à la 93ème minute, alors que son équipe était menée au score depuis la 37ème minute de jeu.

Suite à ce match nul, l’équipe andalouse a réussi à sauver un point pour se maintenir à la 11ème place du classement avec 44 points, à trois journées de la fin de la Liga.

Feddal a été victime en février 2018 d’une blessure lors de la rencontre qui a opposé son équipe en Liga au Villarreal.

Il a signé son retour cette saison après plus de six mois loin des terrains de jeu.

Ceci intéresse l’EN La sélection ivoirienne privée de Bailly

Eric Bailly, défenseur international ivoirien de Manchester United touché à un genou, sera indisponible pour le reste de cette saison et manquera la CAN-2019 cet été (20 juin-19 juillet), a annoncé son club lundi.

"Eric Bailly s'est blessé au genou droit lors du match de Premier League de dimanche contre Chelsea à Old Trafford. L'international ivoirien ne jouera plus pour les (Red Devils) cette saison (...) De plus, Bailly n'est plus en mesure de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des nations", écrit Manchester United dans un communiqué.

L'Ivoirien âgé de 25 ans a subi une lésion des ligaments internes suite à une collision avec le milieu Mateo Kovacic lors du match nul contre Chelsea (1-1).