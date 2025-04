Caravane médicale pour la promotion des soins prénatals à Marrakech

11/04/2025

Une caravane médicale dédiée à la sensibilisation sur l'importance du suivi et des soins prénatals a été lancée, jeudi, dans la commune de Tassoultant, relevant de la préfecture de Marrakech.



Initiée par le Comité préfectoral de développement humain (CPDH), en partenariat avec la Délégation préfectorale de la Santé et de la Protection sociale de Marrakech, cette caravane médicale vise à promouvoir la santé et le bien-être des femmes enceintes, allaitantes et en post-partum, ainsi que des nouveau-nés, tout en facilitant l'accès à des prestations médicales essentielles.



Cette action solidaire s’inscrit également dans une dynamique de proximité visant à changer certains comportements et idées relatives à la grossesse et au suivi médical, l'objectif étant d'apporter des réponses claires aux interrogations des femmes sur les différentes étapes du suivi prénatal et postnatal.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le chef du service du Réseau des établissements de Santé à la Délégation préfectorale de la Santé et de la Protection sociale, Abderrahim Idmoussa, a indiqué que cette caravane, fruit d'une convention de partenariat réunissant divers acteurs institutionnels et médicaux, propose divers soins, avec un accent particulier sur les spécialités en lien avec la santé maternelle et infantile.



Il a, dans ce sens, précisé que cette initiative constitue une opportunité propice pour rappeler l’importance du respect du calendrier des consultations médicales, à raison de quatre rendez-vous prénatals et de trois visites durant la période post-partum, en vue de garantir une grossesse sans risques et un suivi optimal.



De son côté, Nadia Bachiri, chargée du suivi des projets liés à la santé de la femme et de l’enfant au sein de la Division de l’action sociale (DAS) relevant de la préfecture de Marrakech, a souligné que cette caravane entend également encourager les femmes à adopter des comportements sanitaires plus responsables, mettant l’accent sur l'importance des 1000 premiers jours de l'enfant, période cruciale durant laquelle l’accompagnement médical est essentiel.



Mme Bachiri a également relevé que cette action solidaire incarne l'engagement constant de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en faveur de la santé maternelle et infantile, en facilitant l’accès aux soins de santé de qualité et en sensibilisant les femmes sur les bonnes pratiques à adopter durant et après la grossesse.



Cette caravane médicale s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de communication sur l'importance du suivi et des soins prénatals (7 avril - 8 mai prochain), lancée par l'INDH, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, et placée sous le slogan "Un suivi de grossesse précoce et régulier…Pour préserver la santé de la mère et du bébé".