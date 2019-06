Caravane médicale à Oulad Jbara des étudiants de l’ENSA

26/06/2019 M.E

Du social pour raffermir le lien avec la société. Les ingénieurs de demain sont convaincus, désormais, que la formation dispensée n’empêche pas leur implication active dans les activités sociales. Les élèves ingénieurs de l’Ecole nationale des sciences appliquées de Tétouan confirment cet élan de solidarité juvénile, à travers l’organisation d’une caravane médicale prévue le 30 juin au douar Oulad Jbara, dans la province de Taounate.

Initiée en partenariat avec l’association des médecins « Attaa Al Khayr », cette manifestation entend surtout contribuer à l’amélioration des services sanitaires polyvalents et au désenclavement des populations dans des milieux ruraux. « Les populations du monde rural souvent mal-servies sur le plan des infrastructures sociales ont besoin de ces gestes de solidarité et d’entraide, car ils leur permettent de remédier à plusieurs carences », indique un communiqué des organisateurs.

Outre la caravane médicale, cet événement inclura en plus un relookage de l’école primaire située dans la même région, ainsi que des activités d’animation et de sensibilisation en faveur des enfants du douar de Oulad Jbara.