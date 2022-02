Caravane humanitaire et médicale au profit des habitants de douar Oulghazi

Une caravane humanitaire et médicale a été organisée, samedi, au profit des habitants de douar Oulghazi, dans la commune d’Imilchil (province de Midelt), par le Lions Club unité HEM-Casablanca. Quelque 300 familles nécessiteuses ont bénéficié de cette opération alimentaire et de soins médicaux, dans le cadre de cette initiative visant à venir en aide aux personnes démunies de cette région enclavée qui subit, de temps à autre, des vagues de froid. Ces aides sociales, destinées aux couches sociales défavorisées et en situation de précarité, ont été distribuées en coordination avec les autorités locales. Ainsi, un total de 300 paniers alimentaires, couvertures et lots de vêtements ont été remis à des familles nécessiteuses, dont les membres ont bénéficié également de consultations médicales dans différentes spécialités. Cette action vise à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie du Covid-19 sur les catégories sociales démunies de douar Oulghazi et à consacrer les valeurs de solidarité et d’entraide entre les différentes composantes de la société, a souligné la présidente du Lions Club unité HEMCasablanca, Noura Boutaleb. Elle a relevé, dans une déclaration à la MAP, que les personnes ciblées par cette opération ont bénéficié aussi d’une caravane médicale qui a permis de leur effectuer des examens médicaux et des échographies gratuits. Cette caravane médicale a compté avec la participation de médecins généralistes, de pédiatres et de gynécologues, a-t-elle poursuivi, ajoutant que des médicaments ont été distribués gratuitement au profit des bénéficiaires. Elle a mis en exergue la grande mobilisation des membres du Lions Club unité HEM-Casablanca et les grands efforts qu’ils ont déployés pour assurer la réussite de cette opération. Noura Boutaleb a fait observer que le Lions Club unité HEM-Casablanca souhaite également, à travers cette action solidaire, rendre un vibrant hommage à l’enfant Rayan Aourram, qui a perdu la vie suite à sa chute dans un puits dans la commune de Tamorot (province de Chefchaouen).