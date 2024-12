Caravane consulaire au profit de la communauté marocaine à Médine

25/12/2024

Une caravane consulaire au profit des membres de la communauté marocaine résidant à Médine (500 km au nord de Djeddah), a été organisée, récemment, par le consulat général du Royaume du Maroc à Djeddah.



Deux jours durant, cette caravane, initiée en coordination avec les autorités saoudiennes, a répondu à 170 demandes d’émission et de renouvellement des passeports, et permis la réception de 105 demandes relatives aux cartes nationales d’identité, l’enregistrement de 14 nouvelles naissances et l’émission de 46 actes de naissance, outre l’enregistrement d’un seul cas de décès, indique un communiqué du consulat général.



Cette initiative, relève la même source, a également permis la réalisation de 120 premières inscriptions consulaires, de 35 légalisations de documents, outre l’assistance sociale et le conseil juridique au profit de 20 personnes.



S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à accorder une attention particulière aux membres de la communauté marocaine à l'étranger et consacrer la volonté gouvernementale dans le but de rapprocher l'administration du citoyen, cette opération a été bien accueillie par la communauté marocaine basée à Médine et dans la région avoisinante, estimée à environ 8.000 personnes, poursuit le communiqué.



Pour réussir cette caravane, plusieurs mesures ont été adoptées, notamment l'organisation de cette opération dans la zone centrale de Médine à proximité de la Mosquée du Prophète (Masjid al-Nabawi), l'annonce préalable via les réseaux sociaux disponibles et légaux, la consécration de numéros de téléphone ouverts 24h/24, et l'adoption d'une approche simple, conformément à la politique de transformation numérique adoptée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, conclut la même source.