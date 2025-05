Caractéristiques de la population active occupée : Près de 9,3% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré

06/05/2025

Selon les données du Haut-commissariat au plan (HCP), entre le premier trimestre de 2024 et celui de 2025, près de 37,6% des actifs occupés résident en milieu rural et 20,2% sont de sexe féminin.



Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 33,7% du volume total de l’emploi (7,6% pour les 15 à 24 ans et 26,2% pour les 25 à 34 ans). Près de 47% des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 33,2% ont un diplôme moyen et 19,8% un diplôme supérieur, souligne l’institution dans sa récente note d’information relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2025.



Le secteur des "services" emploie 49,2% des actifs occupés, suivi de l’"agriculture, forêt et pêche" avec 25%. L’"industrie" contribue, de son côté, pour 13,2%. Le secteur des BTP emploie, quant à lui, 12,5% des actifs occupés.



Près de 6 actifs occupés sur 10 en milieu rural (59,9%) exercent dans le secteur de l’"agriculture, forêt et pêche", et près de deux tiers des actifs occupés citadins (65,9%) travaillent dans le secteur des "services".



Près de 9,3% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, avec une proportion plus élevée chez les ruraux (21,5%) que chez les citadins (1,9%), et chez les femmes (24,4%) que chez les hommes (5,4%).



Près de 11,8% des actifs occupés exercent un emploi de type occasionnel ou saisonnier, 17,8% en milieu rural et 8,3% en milieu urbain.

Près de trois actifs occupés sur dix (31,1%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (42,4% en milieu urbain et 12,3% en milieu rural).



Les actifs occupés exerçant dans l’"industrie" enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé (48,9%), suivis de ceux relevant du secteur des "services" (42,6%), des BTP (13,6%) et de l’"agriculture, forêt et pêche" (7,6%).



Enfin, au niveau national, 46,5% des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur ; 54,2% en milieu urbain et 26,2% en milieu rural ; 63,1% parmi les femmes et 42,4% parmi les hommes.