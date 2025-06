Canzoniere Grecanico Salentino fait vibrer Casablanca aux sons et danses du sud de l’Italie

Un inoubliable voyage musical au cœur du Salento

26/06/2025

L‘extraordinaire et fascinante fusion entre musiques traditionnelle et moderne est la marque de fabrique du groupe « Canzoniere Grecanico Salentino » qui s’est produit récemment en plein air au Théâtre Italia au sein du Consulat général d’Italie de Casablanca.



Considéré comme le premier et le plus important groupe de musique populaire du Salento, dans les Pouilles, l’ensemble italien a donné un concert exceptionnel, organisé par le Consulat général d’Italie et la Dante Alighieri de Casablanca.



Dans une ambiance joyeuse annonçant les couleurs de la saison estivale, les musiciens Giancarlo Paglialunga (batterie et voix), Massimiliano Morabito (accordéon), Mauro Durante (batterie, violon et voix), Alessia Tondo (batterie et voix), Giulio Bianco (flûte et basse), Emanuele Licci (guitares et voix) et la danseuse Silvia Perrone ont embarqué le public casablancais dans un voyage émouvant au cœur des musiques et des danses traditionnelles du sud de l'Italie.



Ce soir-là, le groupe emblématique a fait vibrer la cours du Théâtre Italia en réinterprétant notamment, « dans une version contemporaine la célèbre pizzica, une sorte de tarantelle rituelle, qui avait le pouvoir de guérir la morsure de la légendaire araignée taranta à travers la musique, la transe et la danse », comme l’avait annoncé la présidente de la Dante Alighieri de Casablanca, Dr Marina Sganga Menjour.



Il est 20h31 lorsqu’une voix féminine suave émerge de la scène, vêtue d’une robe noire et rompt le silence, après les discours officiels. Elle est bientôt rejointe par une autre voix plus puissante, tandis que la danseuse, toute de rouge vêtue, entre en scène pour donner le ton du spectacle.



Sept minutes plus tard, alors que les premières notes dévoilent la richesse culturelle des Pouilles, le public, cosmopolite, qui trépignait d’impatience savoure déjà la puissance des sonorités dans une ambiance joyeuse et détendue.



Puis, l’ensemble Canzoniere Grecanico Salentino - qui se produisait pour la première fois au Maroc et en Afrique - change de tempo. D’abord, avec des jeux de mains ; puis avec des fusions audacieuses qui captivent rapidement les spectateurs ».



Dirigé par le percussionniste et violoniste Mauro Durante, qui a hérité des rênes du groupe en 2007 après son père, l’ensemble enchaîne des rythmes inspirés de cultures italiennes lointaines. A 20h54, alors que le programme de la soirée n'est qu'à son début, le public manifeste sa joie et son enthousiasme en applaudissant avec ferveur.



Quatre minutes plus tard, comme pour préserver l’énergie débordante du public, les musiciens reviennent à un rythme plus doux avant de relancer des sonorités plus intenses et captivantes acclamés par le public.



21:07, place à la danse de guérison marquée par une séquence instrumentale de cinq minutes qui sera très brièvement accompagnée par la sublime voix d’un des musiciens. Cette séquence précèdera le retour sur scène de la danseuse qui remonte pour plus d’une dizaine de minutes de transes sans interruption.



Passée cette séquence intense, une chanson d'amour au tempo apaisant prend le relais suivi de titres plus intimistes. Il s’en suit une démonstration de tambourin suivie d'un titre évoquant la Word music, tandis que le public danse et acclame les sept artistes du groupe réputé pour leur créativité et leur rayonnement à l’étranger. Des artistes qui ont été bien accueillis aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.



D’autres morceaux et chorégraphies toujours dynamiques s’enchaînent jusqu’à la fin du concert devant un public très enthousiaste qui n’a cessé d’applaudir le groupe, qui va le gratifier de deux morceaux supplémentaires avant de clore le concert.



Rappelons que le groupe italien a reçu en 2018 un prix exceptionnel, le Songlines Music Awards, décerné à Londres et le consacrant comme le meilleur musical de l'Europe.



Alain Bouithy