“Candidats au suicide” de Hamza Atifi cartonne en Jordanie

17/10/2019

Le court métrage "Candidats au suicide" du réalisateur marocain Hamza Atifi a remporté quatre prix lors de la 7e édition du Festival international du film de Jordanie, dont le travaux ont pris fin, dimanche soir, au Centre culturel royal à Amman. Le film marocain, qui traite de la thématique du sacrifice de soi pour les autres, a remporté les prix du meilleur film, de la meilleure actrice qui est revenu à Ghalia Benzadia, du meilleur scénario (Omaima Abd) et du meilleur réalisateur ex æquo avec le film jordanien "I'm not alone" d'Ashraf Abadi.

Le Jordanien Ahmad Al-Omari a reçu le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film "I'm Not alone", qui a également remporté le prix du meilleur éclairage et photographie.

Le prix du meilleur montage est revenu au film français "La proie", celui de la meilleure bande originale au film égyptien "Wara Shajar" (derrière les arbres), tandis que le film afghan "Hidden Color" a reçu le prix spécial du jury.

Dix-huit films de Pologne, Andorre, Maroc, Egypte, France, Allemagne, Afghanistan et trois films jordaniens étaient en lice pour les prix de ce festival.