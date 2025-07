Canal de Panama : CK Hutchison envisage l'implication d'un "grand investisseur" chinois dans la vente des ports

29/07/2025

Le conglomérat hongkongais CK Hutchison a déclaré lundi envisager la participation d'un "grand investisseur stratégique" chinois au consortium, dirigé par les Etats-Unis, qui négocie l'acquisition de ses activités portuaires mondiales, dont celles autour du canal de Panama.



"CK Hutchison poursuit ses discussions avec les membres du consortium en vue d'inviter un grand investisseur stratégique (chinois) à se joindre au consortium en tant que membre important", a déclaré le conglomérat dans un document boursier.



Le groupe a néanmoins indiqué que des changements dans la composition du consortium et dans la structure de l'opération seront nécessaires pour qu'elle "puisse être approuvée par toutes les autorités compétentes".

Il n'a pas précisé non plus quel était le nom de cet investisseur.



Le 4 mars, le conglomérat hongkongais CK Hutchison avait annoncé la vente de 43 ports dans 23 pays, y compris ceux qu'il exploitait au Panama, à un consortium mené par le gestionnaire d'actifs américain BlackRock pour un montant de 19 milliards de dollars (16,15 milliards d'euros).



La vente a été perçue comme une victoire politique pour Donald Trump, qui s'était engagé à "reprendre" le canal d'un contrôle chinois présumé.

Mais le dossier est suivi de près par Pékin et l'autorité chinoise de régulation des marchés a déclaré en mars qu'elle examinait la transaction.



Selon l'agence Bloomberg, la compagnie maritime chinoise Cosco Shipping est prête à rejoindre le consortium et demande des droits de veto ou un pouvoir équivalent.