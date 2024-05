Canada-Maroc: Le rôle de la diplomatie scientifique mis en lumière à Ottawa

Le rôle de la diplomatie scientifique et l’apport du Centre national marocain pour la recherche scientifique et technique (CNRST) dans cette dynamique, ont été mis en avant à Ottawa.



Intervenant lors d'un récente rencontre à l’Université de la capitale fédérale canadienne, la directrice du CNRST, Jamila El Alami, a souligné la contribution du Centre dans la mise en pratique de la diplomatie scientifique à travers le renforcement de la collaboration internationale et la diversification des partenariats dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant.



Mme El Alami a aussi évoqué, lors du panel organisé dans le cadre du Congrès de l'Association canadienne française pour l'avancement des sciences (ACFAS), le rôle des ambassades dans la facilitation des relations entre les scientifiques et les différentes parties prenantes.



La directrice du CNRST a en outre mis en avant le rôle des compétences marocaines du monde dans la mise en œuvre de la diplomatie scientifique, ainsi que l’intérêt d’établir à cet effet un réseau francophone.



Organisé en collaboration notamment de l'ambassade du Maroc au Canada, ce panel fait partie des débats du Congrès de l'ACFAS, qui a tenu sa 91ème session du 13 au 17 mai autour du thème "Mobiliser les savoirs en français", en présence de participants du Canada et de différents autres pays.