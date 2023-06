Canada : L’ajout du Maroc au programme AVE de nature à renforcer la coopération bilatérale

09/06/2023

La décision du Canada d’ajouter le Maroc aux pays éligibles au programme d’autorisation de voyage électronique (AVE) est de nature à renforcer davantage la coopération bilatérale, a affirmé mercredi l’ambassadeur du Royaume à Ottawa, Souriya Otmani.



Cette décision "est de nature à renforcer davantage la coopération entre nos deux pays, à favoriser le tourisme, les échanges économiques et commerciaux, les échanges académiques, estudiantins et culturels et d’une manière générale tous les contacts personnels”, a souligné la diplomate dans une déclaration à la MAP.



L’annonce faite le 6 juin courant par Sean Fraser, ministre fédéral canadien de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, est une "très bonne et grande nouvelle" qui rend officiel l’ajout du Royaume du Maroc au programme AVE, qui est une mesure de facilitation d’accès par avion au territoire canadien.



“Nous avons régulièrement sensibilisé tout au long de ces dernières années nos partenaires canadiens sur la problématique et les difficultés liées à l’obtention du visa et nous nous réjouissons aujourd’hui de cette mesure qui vient illustrer, si besoin en est, l’excellence des liens d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Canada qui fêtent cette année 61 ans de relations diplomatiques”, a affirmé l’ambassadeur.



Elle a noté que cette décision “historique prise par ce grand pays d’Amérique du Nord qu’est le Canada” intervient au moment où malheureusement encore “les voyageurs marocains sont confrontés à toute sorte de tracasseries, de files d’attente et de refus sans raison de leurs demandes de visas pour plusieurs pays européens”.



Pour les ressortissants marocains se rendant au Canada, “on ne parle plus de visa classique mais plutôt d’une simple autorisation électronique, semblable à celle dont bénéficient notamment les citoyens de plusieurs pays européens pour voyager au Canada”, a ajouté l’ambassadeur, relevant que cette autorisation s’obtient aussi plus facilement et plus rapidement dans un délai maximum de 3 jours. Les frais afférents à cette autorisation sont aussi considérablement réduits par rapport à ceux exigés pour les visas classiques, soit 7 dollars canadiens, équivalent à environ 55 dirhams, a indiqué la diplomate.



“Ce sera aussi et surtout un grand soulagement pour les membres de l’importante communauté marocaine qui résident au Canada dans la mesure où leurs familles et amis ne seront plus confrontés aux difficultés et délais d’attente longs quelquefois de plusieurs mois pour obtenir les visas classiques et venir séjourner avec eux”, a relevé Mme Otmani.



La diplomate a en outre ajouté que le Maroc est le seul pays d’Afrique, avec les Seychelles, à bénéficier d’une telle mesure, ajoutant que cette décision va également bénéficier aux services d’immigration du Canada dans la mesure où ils seront “soulagés en termes de traitement administratif des demandes de visas pour le Maroc et pour les autres pays également éligibles à l’AVE”.

Le Canada a annoncé, mardi, l'ajout de 13 pays, dont le Maroc, à son programme d’autorisation de voyage électronique (AVE).



Désormais, les voyageurs admissibles de ces pays qui ont eu un visa canadien au cours des 10 dernières années ou qui détiennent actuellement un visa américain valide délivré à des fins autres que l’immigration peuvent présenter une demande d’AVE plutôt qu’une demande de visa s’ils se rendent au Canada par avion.



Outre le Maroc, la nouvelle liste des pays éligibles à ce programme comprend Antigua-et-Barbuda, l'Argentine, Costa Rica, Panama, les Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Seychelles, Thaïlande, Trinité-et-Tobago et l'Uruguay.