Campagne de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein

30/09/2023

L'Association Dar Zhor lance une campagne nationale de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein, dans le cadre d'Octobre Rose.



Cette campagne vise à informer, éduquer et encourager les femmes à effectuer des examens réguliers pour une détection précoce de cette maladie, indique un communiqué de l'association, notant que le cancer du sein reste un défi complexe à surmonter, impactant non seulement la santé physique des patientes, mais également leur bien-être psychologique, émotionnel et social.



Pour cette campagne, l'Association Dar Zhor s'est associée à diverses associations médicales et pharmaceutiques nationales engagées dans la prise en charge du cancer du sein, ajoute la même source, relevant que cette initiative poursuit plusieurs objectifs particulièrement la sensibilisation accrue au cancer du sein en encourageant les femmes à effectuer des examens réguliers tels que l'autopalpation des seins et les mammographies.



Cette opération, marquée par la participation de l'alpiniste Bouchra Baibanou, en tant qu'ambassadrice de la campagne de sensibilisation, vise à promouvoir un mode de vie sain pour réduire les risques de cancer du sein et à rappeler l’importance du soutien émotionnel pour aider les personnes concernées à faire face aux défis physiques et émotionnels liés à la maladie, précise-t-on.



Cette initiative ambitionne également de fournir des informations importantes sur les facteurs de risque, les symptômes, les méthodes de dépistage et les options de traitement concernant le cancer du sein, tout en dissipant les idées fausses.



Selon les organisateurs, une sensibilisation accrue au cancer du sein peut contribuer à réduire le taux de mortalité associé à cette maladie. En encourageant les femmes à se faire dépister régulièrement, les cancers peuvent être diagnostiqués plus tôt, améliorant ainsi les chances de guérison.