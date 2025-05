Campagne de sensibilisation à Nouaceur sur la santé maternelle et infantile

08/05/2025

Le centre socio-culturel et d’insertion des jeunes Rahma II à Nouaceur a abrité mercredi une rencontre de sensibilisation dans le cadre de la campagne nationale "Les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant" lancée début avril dernier.



Cette manifestation de deux jours est organisée par l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH) et la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Nouaceur sous le thème "Suivi continu de la grossesse: préservons la santé de la mère et de l’enfant".



Elle s'inscrit également dans le cadre de la célébration le 7 avril de la Journée mondiale de la santé axée cette année sur la santé maternelle et néonatale et ce, en vue d’alerter sur les complications de la grossesse.



Dans une déclaration à la MAP, la coordinatrice du programme national de suivi de la grossesse et de l’accouchement à la Délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Nouaceur, Saoussen Berhil, a indiqué que cette initiative vise à sensibiliser les mères sur l’importance des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant ainsi que le suivi médical après l’accouchement, outre une alimentation saine et un allaitement maternel durant les deux premières années.



Elle a assuré, à ce propos, que le ministère de la Santé et de la Protection sociale œuvre à l’amélioration de l’accès des femmes enceintes aux soins de santé de qualité, insistant sur l’importance du suivi médical pendant la grossesse ainsi que l’allaitement maternel.



De même, la directrice du centre socio-culturel et d’insertion des jeunes Rahma II à Nouaceur, Jamila Kail, a souligné l’extrême importance de cette campagne nationale en faveur de la santé maternelle et infantile, notant que cette rencontre de sensibilisation est l’occasion idéale pour les mères d’avoir des informations médicales fiables et des réponses à toutes leurs questions.



Cette rencontre de sensibilisation, organisée en présence de participants représentant des pays subsahariens, a été marquée par la présentation d’exposés sur la santé de l’enfant durant la période post-natale ainsi que sur l’importance de l’allaitement maternel, outre la projection de capsules vidéo contenant des recommandations et des conseils pratiques pour les femmes enceintes.



A noter que cette manifestation de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement social et des comportements 2023-2027 lancée par l’INDH en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale qui a lancé le 7 avril dernier une campagne nationale sur l’importance du suivi de la grossesse, soulignant ainsi l’intérêt majeur qu’accorde le Royaume à la santé maternelle et infantile.