Campagne de don du sang à la Chambre des représentants

06/02/2019

Une campagne de don du sang a été lancée, lundi, au sein de la Chambre des représentants avec la participation de l'ensemble des composants de l'institution législative, en signe de contribution à une action citoyenne solidaire.

Initiée par le Bureau de la Chambre des représentants, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie (CNTSH), cette opération qui s'étale sur trois jours se fixe comme objectif de renflouer les réserves en répondant aux besoins en matière de sang, a déclaré à la MAP le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, soulignant que cet acte symbolise le rôle de l'institution législative dans la pratique des valeurs de citoyenneté et de solidarité.

Habib El Malki, qui a également profité de l'occasion pour réaliser un don du sang marquant le lancement de la campagne, a souligné la forte implication de l'ensemble des parlementaires et du personnel administratif dès les premières heures de l'événement.

De son côté, le directeur du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, Mohamed Benajiba, a indiqué que l'opération intervient dans un contexte où la demande de sang est supérieure à l'offre afin d'encourager la culture du don du sang et limiter le déficit des stocks de produits sanguins.

Après avoir enregistré une augmentation significative au cours des derniers mois, le stock actuel du sang au niveau national a accusé une baisse notable due à la réticence des donneurs potentiels en raison des maladies saisonnières, à l'image de la pneumonie qui sévit en cette période d'hiver, a-t-il soutenu.

Selon le Centre national de transfusion sanguine, les stocks de produits sanguins à l'échelle nationale ne représentent actuellement que moins de dix jours de consommation, sachant que la pénurie se fait surtout sentir dans des villes comme Casablanca. C'est la raison pour laquelle l'établissement vient de lancer un appel aux dons du sang ayant ciblé les grandes villes, dont Rabat, Marrakech, Fès et Oujda.