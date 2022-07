Campagne de don du sang à Rabat

30/06/2022

L’ambassade de France à Rabat et l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V (HMIMV) ont organisé, mercredi, une campagne de don du sang, et ce dans le cadre de la coopération maroco-française.



Cette opération conjointe, la deuxième du genre, qui s'est déroulée à la représentation diplomatique française, a mobilisé plusieurs dizaines de volontaires parmi les agents de l’ambassade et ses organismes rattachés ainsi que leurs familles, qui ont répondu présents à cet appel de solidarité.



"En exécution des Hautes Instructions de SM le Roi, Chef suprême et Chef d'état-major général des FAR, une équipe mobile du service de transfusion sanguine des FAR s'est déplacée à l'ambassade de France à Rabat pour assurer une opération de collecte de sang au profit de l’Hôpital militaire d’instruction Mohamed V", a indiqué à M24, la chaîne d’information continue de la MAP, le médecin-chef du service de transfusion sanguine de l'HMIMV, le médecin-colonel Abdelkader Belmmekki.



L’inspection de service de santé des FAR a ainsi déployé une équipe de trois médecins et six infirmiers ainsi que tous les moyens matériels et logistiques nécessaires pour la réussite de cette opération, a-t-il dit, notant que cette opération conjointe constitue une opportunité pour exprimer notre solidarité avec toutes celles et tous ceux qui ont besoin du sang.



Pour sa part, l’attaché de défense à la mission de défense près l'ambassade de France à Rabat, le colonel Vincent Roué, s’est félicité de la tenue de cette deuxième campagne, qui intervient après la réussite de la première opération l’année dernière, formant le vœu de "poursuivre à l’avenir ce geste de solidarité et de fraternité avec nos amis marocains".



Le militaire français a mis en avant, dans une déclaration à la presse, la coopération étoffée et développée entre les armées françaises et les FAR, dans divers domaines opérationnels, faisant savoir qu’un accord de jumelage est en cours de mise en œuvre entre l'Hôpital militaire d'instruction Bégin à Paris et l'HMIMV de Rabat.



La conseillère à l'ambassade de France, Emel Maurel, s'est dite "réjouie" d’accueillir ce moment de solidarité qui traduit la coopération fructueuse entre l'ambassade et les FAR, notant que jusqu'à présent une centaine d'agents de l’ambassade et leurs familles ont participé à cette deuxième campagne de don du sang.