Campagne agricole 2024-2025 : La récolte céréalière prévue à 44 Mqx

24/04/2025

Les prévisions initiales révèlent que la production céréalière au titre de la campagne agricole 2024-2025 devrait atteindre 44 millions de quintaux (Mqx), en hausse de 41% par rapport à la campagne précédente, a annoncé, mardi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.



"La campagne agricole actuelle s’annonce prometteuse à tous les niveaux. Après un début difficile, le mois de mars et le début du mois d’avril ont été marqués par d’importantes précipitations, qui ont eu un impact très positif sur la situation agricole dans les différentes régions du Royaume", a indiqué M. El Bouari qui s'exprimait à l'ouverture d'une conférence internationale de haut niveau, organisée à l'occasion de la 17ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient jusqu'au 27 avril à Meknès.



Le ministre a, dans ce sens, relevé que l'état du couvert végétal des céréales d'automne s'est nettement amélioré, ce qui a contribué à une hausse de leur rendement, notamment dans les zones favorables, rapporte la MAP.



En prenant en compte l'amélioration des cultures de printemps, la situation du cheptel suite aux récentes pluies, ainsi que la bonne performance de la majorité des autres activités agricoles, la croissance du secteur agricole est estimée à 5,1%, contre -4,8% lors de la campagne précédente.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connaît la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, est initié sous le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable".



Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.