“Cambodia” de Taha Mohamed Ibn Slimane en avant-première à Casablanca

25/03/2019

Le long métrage "Cambodia", du réalisateur Taha Mohamed Ibn Slimane, a été projeté, jeudi soir, en avant-première à Casablanca, et sortira en salle de cinéma à partir de la semaine prochain. Les séquences de ce long métrage, une comédie d'une heure 42 minutes, dont le rôle principal est interprété par l’acteur Rafik Boubker, ont été filmées au Maroc et au Cambodge. "Cambodia" est un film '’plein de suspens’’, a déclaré à la MAP, le réalisateur du film, soulignant que le tournage d'une partie de ce long métrage avait eu lieu au Cambodge et couronné de succès malgré des appréhensions la veille. Ibn Slimane a indiqué qu’il tient souvent à réaliser une partie des séquences de ses films dans d’autres pays dans l’objectif de rapprocher le Marocain d’autres cultures dans le monde.

Le film réunit une pléiade d’acteurs nationaux, dont Sanae Bahaj, Hassan Badida, Zhor Slimani, Salah Ben Salah, Khadija Adly, Abdessamad ElGhorfi et Said Drif.

Il évoque la disparition d’une voiture classique appartenant au chef d’un gang, du garage d'un mécanicien appelé Ezzeddine ''Kouika''.

Ce dernier se retrouvera dans une situation délicate avec le chef du gang et devra trouver un moyen de lui payer la valeur de la voiture dans un délai d’un mois, ce qui poussera à tenter l’impossible et vendre un de ses reins à Ismail, fils unique dont la famille exigera de Kouika de se faire opérer au Singapour . Suite à diverses aventures inouïes, drôles et comiques, les protagonistes se retrouvent au Cambodge où leur vie sera complètement bouleversée.

Cinéaste et acteur, Ibn Slimane est né en 1981 à Khemisset. Il a obtenu son baccalauréat en 2002, puis s'est rendu à Rabat pour entamer ses études à la Faculté de droit. En 2004 il a émigré en Grande-Bretagne pour terminer ses études à Stevenson College en Écosse, où il a obtenu une licence en littérature anglaise et en informatique. Et pour suivre sa passion et sa vocation, il finira par décrocher en 2008, son diplôme d’acteur de l'Institut Telford en Angleterre, puis en 2010, un diplôme en réalisation du Conservatoire Adam Smith en Ecosse.