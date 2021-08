Calme nocturne avant le retour au tumulte à Casablanca

12/08/2021

Avec l'entrée en vigueur du couvre-feu nocturne, au niveau national de 21h00 à 05h00 depuis mardi dernier, la capitale économique du Royaume vit au rythme, durant cette période, d'un calme des plus inhabituels. Avant 21h00, le rythme s'intensifie dans les différentes artères de la ville ainsi que ses espaces publics, pour le retour au domicile, conformément aux mesures visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus qui fait des ravages dans la métropole. A l'exception de la présence des forces publiques, pour faire respecter les mesures imposées par les autorités compétentes, de quelques ambulances et de rares véhicules, probablement autorisés à se déplacer la nuit, la ville vit, en cette période de couvre-feu, en mode stand-by, en attendant la fin des restrictions, pour permettre aux citoyens de vaquer normalement à leurs occupations. Dans la nuit de l'annonce des résultats des élections des Chambres professionnelles au siège de la wilaya de Casablanca, les rues de la capitale économique étaient désertes, à la différence du temps normal, surtout en période estivale. Cette ville géante était animée par différentes cérémonies festives, avant l'apparition du Covid-19, qui a chamboulé la vie de la population entière, à l'instar du reste du monde. Si les citoyens vaquaient à leurs occupations, durant la journée, certains méritent d'être salués, car conscients du danger du virus, ils se conforment aux mesures préventives décidées par les autorités compétentes (port du masque, distanciation physique...), alors que d'autres font preuve de nonchalance absolue. Néanmoins, de manière générale, la population locale reste persuadée que les restrictions imposées par les autorités sont dans l'intérêt de tous, et pour les récalcitrants, la loi est là pour les ramener à l'ordre. Dans le même ordre d'idée, un concierge, chargé du gardiennage nocturne, a indiqué que la vie actuellement à Casablanca pendant la nuit est complètement différente de celle d’avantcrise, notant que les gens se hâtent à rentrer chez eux avant 21h00 pour ne pas enfreindre les dispositions de la loi en vigueur et s'exposer à des sanctions. Et de noter que l’importance de ces mesures préventives réside dans la préservation de la santé et la sécurité des citoyens et la lutte contre la propagation du virus. Telle est la situation de la métropole, qui doit s'armer de patience dans l'attente de la délivrance qui ne peut avoir lieu sans l'implication de tout un chacun dans l'effort de lutte contre cette crise sanitaire qui n'a épargné aucun pays du monde. En effet, Casablanca continue d'enregistrer le nombre le plus élevé de contaminations au niveau national. On est donc invité à se faire vacciner et à respecter les mesures préventives pour atteindre l'immunité collective. A rappeler que le gouvernement avait pris une série de mesures à partir du mardi 3 août, sur recommandations de la Commission scientifique et technique, pour limiter la propagation du virus et préserver la santé des citoyens