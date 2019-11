Calcio : La Juve sous la pression de l'Inter

Le leader et tenant du titre, la Juventus, qui se déplace samedi sur le terrain du Torino pour le derby de Turin, sera sous la menace de l'Inter Milan, qui ira défier Bologne un peu plus tôt, lors de la 11e journée de Serie A.

Vainqueurs (2-1) à Brescia en milieu de semaine, les Nerazzurri, dauphins de la Juve à un point, pourraient prendre la tête du classement au moins provisoirement. L'Inter enchaînera mardi à Dortmund en C1.

"Nous avons désormais joué notre quatrième match (à Brescia) en neuf jours avec les mêmes joueurs. Nous devons maintenant récupérer car nous ne sommes qu'à mi-chemin", a déclaré Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter.

La Vieille Dame a éprouvé bien des difficultés à sauver sa première place mercredi au Genoa (2-1) s'en remettant à un penalty de Cristiano Ronaldo dans le temps additionnel alors qu'Adrien Rabiot a été exclu. Le Torino, lui, a explosé (4-0) chez la Lazio avec un doublé de Ciro Immobile, le "capocannoniere" (12 buts) du Calcio.

L"entraîneur du Torino, Walter Mazzari, a vu la confiance de son président renouvelée malgré une 13e place, mais les statistiques du derby ne lui sont guère favorables: depuis 1995, le Torino n'a battu qu'une fois la Juve.

Et durant cette période, les Bianconeri ont remporté 12 titres de champion et un titre européen contre un titre de D2 (Serie B) à leur adversaire.

L'Atalanta Bergame, 3e, emmenée par son buteur colombien Luis Muriel (8 réalisations), accueillera dimanche Cagliari (7e), une des équipes en forme du moment.

De son côté, auteur jusque-là d'un parcours décevant, l'AC Milan (10e), vainqueur a minima (1-0) de l'avant-dernier SPAL à San Siro lors de la précédente journée, devra relever un tout autre défi lors de la venue de la Lazio (5e).

Enfin, le Napoli (6e), accroché (2-2) mercredi à domicile par l'Atalanta, n'aura pas une misson facile sur le terrain de la Roma (4e) qui s'est déchaînée (4-0) mercredi à Udine.