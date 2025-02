"Ça arrive, c'est du football", dit Guardiola, lourdement battu à Arsenal

04/02/2025

"Ça arrive, c'est du football, ça peut toujours m'arriver à moi aussi, je ne suis pas unique", a réagi l'entraîneur multi-titré de Manchester City, Pep Guardiola, après la lourde défaite 5-1 chez Arsenal dimanche. Les quadruples champions d'Angleterre en titre ont notamment encaissé quatre buts en seconde période face aux "Gunners", leurs dauphins des deux saisons précédentes.

"Je suis un sportif, j'accepte les défaites de manière naturelle, comme je reste calme et détendu quand je gagne", a commenté Guardiola en conférence d'après-match.



"Je n'aime pas cela, je suis un peu triste, mais regardons devant. Nous avons une longue semaine (sans match de championnat, ndlr), nous préparons la Coupe d'Angleterre et les matches contre Madrid, Newcastle, Madrid, Liverpool et ainsi de suite, en tirant des enseignements de ce match", a-t-il prolongé.



Depuis son arrivée en 2016, Guardiola a remporté seize titres majeurs avec Manchester City, dont six des sept derniers mis en jeu en championnat d'Angleterre. Cette saison, en revanche, est marquée par une crise sportive aiguë en Premier League et en Ligue des champions.



Dimanche, l'équipe a "bien joué" jusqu'au troisième but d'Arsenal, à la 62e minute, mais celui-ci "nous a touchés et nous avons arrêté de faire ensuite ce que nous avons fait pendant soixante minutes".



"L'engagement des joueurs a été extraordinaire dans tous les sens du terme. Mais dans les vingt dernières minutes, nous nous sommes effondrés. Il faut réfléchir à cela, parler avec les joueurs et j'espère que cela ne se reproduira pas", a conclu Guardiola.



Le défenseur anglais John Stones, interrogé par Sky Sports, a trouvé "difficile de trouver les mots justes après un tel match. Je suis désolé pour les supporters qui se sont déplacés et ont assisté à cela".



"La manière dont nous avons joué dans les 30 dernières minutes n'était pas acceptable. Personnellement et collectivement, ce n'est pas nous", a-t-il développé.

"Je suis en colère, touché personnellement et collectivement par la façon dont le match s'est terminé".

Mais, a-t-il ajouté, "nous devons tous nous serrer les coudes, c'est un point essentiel, nous ne devons pas commencer à nous pointer du doigt".