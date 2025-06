CREMS : Développer les programmes d’études pour accompagner les évolutions accélérées des environnements opérationnel et de défense

05/06/2025

L’année académique 2024-2025 a été marquée par plusieurs réalisations relatives notamment au développement et au renforcement des programmes d’études en vue d’accompagner les évolutions accélérées des environnements opérationnel et de défense, a affirmé, mercredi à Kénitra, le directeur du Collège Royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS).



Dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de sortie de la 25è promotion du Cours supérieur de défense et de la 59è promotion du Cours Etat-Major, présidée par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, le directeur a fait état de la programmation, en ce qui concerne le Cours supérieur de défense, d'exercices opérationnels s’appuyant sur des scénarios proches de la réalité, en langues française et anglaise, en utilisant le système de simulation.



Concernant le programme d’études universitaires, il a indiqué que les curricula de formation adoptés étaient focalisés sur les environnements international et national, les études de défense et de sécurité, les études stratégiques, l’administration et le commandement.



A la fin de la session, les lauréats du Cours supérieur de défense ont soutenu 91 thèses de recherche pour l'obtention d'un master spécialisé en défense nationale, a-t-il relevé. Parallèlement, deux séminaires ont été organisés avec la participation d’éminents académiciens et experts marocains et étrangers.



S'agissant du Cours Etat-major, le directeur du CREMS a affirmé que les officiers stagiaires ont bénéficié d'un programme de formation opérationnelle axé sur des exercices de mobilisation, suivant une méthodologie progressive.



Il a également fait état du renforcement de la formation opérationnelle au niveau des différentes composantes des FAR sur les plans théorique et pratique, en tant que partie intégrante de l'enrichissement des connaissances communes.

Dans le cadre du module Géographie opérationnelle, la promotion a mené une étude pré-opération couvrant le secteur opérationnel de l'Oriental, a-t-il poursuivi.



De même, les études universitaires ont été enrichies par des cours magistraux analysant les problématiques sécuritaires régionales et internationales, afin de permettre aux officiers stagiaires d’appréhender de manière globale l'environnement des opérations militaires, a-t-il poursuivi, exprimant ses remerciements à l’ensemble des professeurs universitaires et des intervenants ayant contribué à enrichir les études académiques au sein du Collège.



Au niveau des deux Cours, le directeur du CREMS a souligné que des thèses de recherche de haute qualité ont été réalisées dans le cadre du module Recherches opérationnelles, alors que le Collège a également activé un système de plateforme numérique pour la gestion de l'enseignement à distance.

En matière de coopération militaire, le CREMS a reçu la visite de 32 délégations, ainsi que de responsables militaires de haut rang, a-t-il dit.



Et de relever que, suite au succès de la première édition du Forum des Directeurs des collèges de guerre africains, organisée par le CREMS en 2024, cet établissement a eu l'honneur d'organiser la deuxième édition de ce Forum, en avril 2025, avec la participation de 17 collèges de guerre représentant 14 pays.



Le directeur du CREMS s’est félicité, dans ce contexte, des résultats satisfaisants obtenus durant cette année académique avec un taux de réussite de 100%. Il s’agit de 91 officiers du Cours supérieur de défense et de 205 officiers du Cours Etat-Major, dont 77 appartenant à 28 pays frères et amis du Royaume.



Et de conclure que, sur la base de cette évaluation, l’élaboration du programme de l’année prochaine sera centrée, conformément aux Hautes Directives Royales contenues dans l’Ordre du jour, sur l’enrichissement des modules d’études relatifs aux études de défense, la création d’un module dédié aux technologies émergentes et l’adaptation du contenu pédagogique aux exigences des opérations militaires conjointes, ainsi que sur la consolidation du module Administration et art de commandement.