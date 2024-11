COP29: Le Maroc grimpe à la 8ème position dans le classement 2025 de l'Indice de performance climatique

22/11/2024

Le Maroc se maintient en tête du classement mondial des pays menant la course vers la neutralité carbone, en grimpant à la 8-ème position de l’Indice de performance climatique 2025 (CCPI), présenté mercredi lors de la 29-ème Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP29), qui se tient à Bakou en Azerbaïdjan.



Le Maroc demeure un leader dans ce classement, où il est reconnu comme un acteur régional de premier plan en matière de développement durable et de réduction des gaz à effet de serre (GES), selon les experts du CCPI.



Dans le rapport présentant le classement 2025 du CCPI, lesdits experts ont salué la priorité accordée par le Maroc au développement durable, illustrée par son engagement à atteindre 52% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique national d’ici 2030 et par ses avancées significatives dans le développement de projets solaires et éoliens.



Premier sur le continent africain et dans le monde arabe dans ce classement, dominé par le Danemark (4-ème position - les trois premières places étant vacantes), le Maroc, qui gagne une place par rapport à l’édition 2024, devance plusieurs pays leaders en matière de décarbonation comme l'Allemagne (16-ème position), la Norvège (9-ème) et la Suède (11-ème).



Le CCPI, qui évalue les pays suivant quatre critères que sont les émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables, l'utilisation de l'énergie et la politique climatique, est un outil indépendant qui examine la performance des politiques de lutte contre le changement climatique de 63 pays, incluant les Etats membres de l’Union européenne pris individuellement ainsi que l’UE dans son ensemble (27 pays).